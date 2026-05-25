経営する飲食店で毎月こども食堂を開いている、タレントのはるな愛さん。店の材料を使ってこども食堂のメニューを提供しているものの、「物価高で、うちだけじゃなくみんな打撃を受けていると思う」と厳しい実情を明かします。持ち出しも出ている状態で、それでも運営を続けるはるなさんの思いとは。

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仕入れ価格の上昇。物価高は「大きな打撃」

── 2018年からこども食堂を開いていますが、最近の物価高をどう感じていますか。

はるなさん：こども食堂は経営している飲食店で開催しているので、お店の材料を使っているのですが、お好み焼きに使うキャベツも油も、ソースも小麦粉も全部、値段が上がっていて…物価高を感じますね。お店で使うお肉やサーモン、ジャンボマッシュルームは今まで輸入ものを使っていたんですけど、今はもう輸入品まで高くなっています。

着物姿がお似合いのはるな愛さん

── こども食堂で提供するメニューはどうやって考えているんですか。

はるなさん：お店の材料で作れるものを、スタッフと一緒に考えています。お好み焼き店なので、子ども食堂でもやっぱりお好み焼きを食べてほしくて、よく作るんですよ。やっぱり、アレルギー対応として、グルテンフリーの米粉でも作っています。

こども食堂はさまざまな形があって、自宅で開いている方もいれば、うちのように飲食店で開いている方もいますけど、物価高でみんな大きな打撃を受けていると思います。正直、なかなか厳しい状況ではあるのですが、売上とのバランスを見ながら、なんとか続けたいと思っています。

広がる支援の輪「東野幸治さんも財布から…」

── 長年続けていくうちに、支援する方が増えていると聞きました。

はるなさん：私がこども食堂を開いていると知って、「子どもたちに使って」とライブやイベントの際に寄付してくださる方もいますし、お米や物資を送ってくださる方もいます。お米もすごく高くなったので助かります。お店の寄付ボックスにお釣りを入れてくださる方も多いですし、東野幸治さんはテレビ局で会ったときに、「こども食堂やってるって記事見たで」と言って、財布からパッと3万円出して、「これ足しにしてな」って言ってくれて。

協力してくださる方がいるのは本当にありがたいです。とはいっても店の売上と寄付ですべてをまかなうことはできないので、私の持ち出しも加えてやらせてもらっています。お店はコロナ禍でお客さんの流れが変わってしまい、まだ以前のようには戻っていないんですよ。昔は、夜中の1～2時までどんどんお客さんが入っていたのに、今は夜10時がラストで、1日2回転。売上が減っているし、コロナ禍で店を閉めていたときにスタッフに払うお給料を国から借りていたぶんの返済もあって、大変です。

「私だけの思いじゃない」大きな輪が広がって

── コロナ禍後の影響でお店の経営も安定しておらず、さらにご自身の持ち出しまである。それでも、こども食堂を続ける理由はなんですか。

はるなさん：続けていくうちに、私だけの思いじゃなく、みんなの思いがつながっていると感じることが増えたからでしょうか。たとえばボードゲーム屋さんから「参加させてください」という依頼があったり、サンドアートをされている方が「無償で教えます」と言ってくださったり。聴覚障がいがあるスタッフがいるんですけど、こども食堂で手話教室を開くこともあります。

子どもたち同士の横の繋がりが増えていくのも感じるだけでなく、「こども食堂を盛り上げたい」という人同士の繋がりが縦にも横にも増えていって、だんだん大きな輪になっているんです。「この流れを止めたくない」、そうした思いからですね。

食べるのに困っても「恥ずかしいと思わないで」

── 物価高は生活者にとっても苦しく、こども食堂を頼りにする人も少なくないと思いますが、その反面、「行くのがためらわれる」という声も聞かれます。

はるなさん：利用したいけど、「こども食堂に行く家庭だって思われるのは恥ずかしい」という人はいるみたいですね。生活が苦しい家庭の子が行く場所ってイメージがあるようで。でもそんなことは全然なくて、お金に困っていない家庭の子も利用しているし、こども食堂にはいろんなスタイルがあるんです。理由なんてなくていいし、誰でも来ていいんです。

うちは杉並区の八幡山と世田谷区の三軒茶屋の2店舗で毎月第2土曜日にこども食堂を開いています。第2土曜日以外も、三軒茶屋のたこ焼き居酒屋では、たこかたこ焼きの絵を描いてもってきてくれたら、誰にでもたこ焼きをプレゼントする企画を、毎日やっていますから。

── 毎日！それはすごいですね。

はるなさん：ニュースで、ねぎ1本を子どもと3日かけて食べている家庭の特集を観たんですけど、いてもたってもいられなくて。テレビ局に電話して連絡先を教えてもらって、お金を振り込んだことがあるんです。

大きなところにまず振り込んでから、みなさんに分配する形もありますが、支援が本当に届いているかはわかりにくい。「不平等になるから、あなただけっていうのはできないんです」なんて言ってる場合じゃなくて、今、目の前で苦しんでいる人を助けていく時期に、もう来ていると思うんです。「その人だけ助けたって意味ない」と言う人もいるんですけど、この場をどうにか乗り越えてほしいという気持ちで、いつでも来られる場所を作っています。

できるところまで、みんなの居場所を守りたい

── こども食堂は、食事を提供するだけではなく居場所や地域のつながりを持つ居場所としての役割もありますね。

はるなさん：家庭の状況はそれぞれで、人に言いにくい、声があげられない家庭もあると思います。家のことを話さない方もいらっしゃるし、せっかく楽しみに来てくれているので、私も家庭の状況を聞くってことはしないんですよ。いろんな事情はあるかもしれないけれど、そんなことより、毎月楽しく過ごして「また来月ね～！」って、みんなが集える場所になってくれたらいいですね。最近は常連さんも増えてきました。地域の居場所として、ぜひ利用してもらいたいです。

── こども食堂は今後も続ける予定ですか。

はるなさん：「僕、大きくなったらこの店で働いて、こども食堂を助けたい」とか、「こども食堂を開きたい」って言ってくれる子がいるんですよ。大人の思いが子どもたちに伝わっているのがすごく嬉しいですね。今は誰もが大変な世の中だけど、必要としてくれている人がいて、うちのスタッフも本当に頑張ってやってくれている。できるところまで絶対に頑張ってやりたいと思っています。

取材・文：内橋明日香 写真：はるな愛