「生き地獄でも生きて返すしかない」。テレビ局の看板アナウンサーとして活躍しながら、結婚相手に騙され、3億円以上の借金の連帯保証人になってしまった木村郁美さん。借金の取り立てに追われ、結婚相手は詐欺容疑で逮捕され、ようやく離婚が成立するも、残ったのは多額の借金でした。

【写真】壮絶な過去を持つ木村郁美さんの笑顔が眩しいテレビ局時代の1枚（4枚目/全5枚）

頭によぎる自己破産「もう消えてしまいたい」

TBSの看板アナウンサーとして人気を博した木村郁美さん

── 木村さんは、当時結婚をしていた男性に騙され、約3億の借金の連帯保証人になりました。離婚が成立しても、元配偶者の連帯保証人の契約は残ったんですね。

木村さん：そうなんです。離婚すれば連帯保証人も免除されると思っていたんですが、そんなことはないんですよね。弁護士さんからは自己破産を勧められました。ただ、現役のアナウンサーとして自己破産することにどうしても踏み切れなくて…。誰にも迷惑をかけたくないという気持ちも強かったです。

── どうやって返済していったのですか？

木村さん：何も説明しないまま私に判を押させた金融機関にも問題がありました。弁護士さんがそういったやりとりを重ねながら、債務整理をして返済額をかなり減らしてくださったんです。そこからはもう、「返すと決めたら返す」だけです。もともとお金をあまり使わないほうなんですが、さらに何も買わなくなりました。洋服も必要最低限。食べることが大好きなのに、好きなものが気軽に食べられない時期が続いたのはきつかったですね。働いてはコツコツ返す日々を繰り返しました。

生き地獄でも生きて返していくしかないと腹をくくって。どんなにつらくても、仕事の現場では笑顔を作って立ち続けました。

── 当時はどのような精神状態でしたか？

木村さん：淡々とやるしかないと自分に言い聞かせていたんですけど、テレビで笑っている人を見るだけで、「なんで私だけこんなに不幸なんだろう」と、涙が止まらない日もありました。

そうこうしているうちに、ある日から「消えてしまいたい」と思うようになりました。「80歳を過ぎても、借金をずっと返し続けているんじゃないか」という気がして。目の前が真っ暗になったんです。その気持ちを誰かに話したわけではなかったのですが、私の様子を見て何かを感じた弁護士さんが、「万が一、木村さんがいなくなっても、借金はなくならずにご両親が背負うことになりますよ」と言ってくれたんです。

もちろん実際はそんなことはないんですが、その言葉で「私がいなくなっても何も解決しない」と目が覚めました。あの言葉がなかったら、どうなっていたかわからない。本当に感謝しています。

── 自力で借金を完済し終えた日のことを教えてください。

木村さん：返し終わったら「やったー！」と晴れやかな気持ちになると思っていたんです。お祝いをしようという気持ちでした。でも実際に、最後の返済日にATMにお金を入れた瞬間、足元から崩れ落ちて涙が止まらなくなってしまって。ようやく終わったという思いと、ずっとふんばってきた気持ちがあふれ出ました。ずっと感情を押し殺して淡々と返し続けてきたぶん、一気に溢れ出たんです。呼吸困難になるくらい嗚咽して泣きました。

「郁美の笑顔を久しぶりに見た」母の言葉

── 木村さんは2014年に現在のご主人と結婚されています。出会いのきっかけを教えてください。

木村さん：離婚が成立してしばらく経った頃、知り合いの食事会で今の夫と出会いました。気さくで食べ物の趣味が合ったので、一緒に食事に行くようになりました。でも早い段階で、「私は付き合うことも結婚することもできない」「お金もない」という話を全部正直にしました。これまであったことも全部です。それまで恥ずかしくて誰にも話せなかった結婚詐欺のことも含めて。彼は「それは大変だったね」と動じることなく、受け入れてくれました。

── 今まで誰にも相談できなかった話も、されたんですね。

木村さん：しばらく人間不信になっていたので、「またこの人に騙されたらどうしよう」という気持ちのほうが強かったんです。でも彼が「友達でいいよ、一緒にご飯を食べに行こう」と言ってくれて。そこから1年以上、ただ一緒に食事をするだけの関係が続きました。急に距離を縮めようとしなかった彼の姿勢が、すごくありがたかった。焦らず、時間をかけて寄り添ってくれたから、少しずつ心が開いていったんだと思います。

彼と会うようになってしばらくして、母と話していたら「郁美の笑顔を久しぶりに見た」と言われたんです。その言葉が今でも忘れられません。会社でも「最近、明るくなったね」と言われるようになって。「あれ、私変わってきてる」と周りの声で気づいたんです。

── 出会ってからご結婚まで、どのくらいかかったんですか？

木村さん：お付き合いをして、1年9か月後に結婚しました。今年で結婚12年目です。以前の経験があったので、結婚までは同棲を経てから入籍しようと決めていました。一緒に暮らして違うと思ったら同棲をやめようと話し合って。家族や友達にも積極的に何度も会ってもらい、第三者の意見もたくさん聞きました。周りからの評判もとてもよくて。慎重に、慎重に、時間をかけていきました。夫も再婚、私は結婚詐欺のあとでの再婚。お互いいろんなことを経て今があるよね、と今では笑って話せます。

「添い遂げる」が、今の目標

夫婦でのツーショット。一緒にいると楽しく食べ物の好みもすごくあうのだとか

── 現在の生活はいかがですか？

木村さん：毎日2時間、夫と一緒にウォーキングするのが日課です。夫が心肺停止で倒れたことがあって、そのリハビリで始めたのがきっかけなんですが、今では2人の大切な時間になっています。歩きながらあれこれ話して、本当に話が尽きないんです。笑いのツボも、ものを見たときの感想も一緒なんですよね。2人とも経験を重ねて、いろんなことを学んで、ちょうどいいタイミングで出会えたんだと思っています。だから今の目標は、このまま穏やかに歳を重ねて最後まで添い遂げること。そのために私も仕事をもっと頑張りたいと思っています。尊敬し合える関係でいたいですね。

── 結婚詐欺にあった当時の自分に言えることはありますか？

木村さん：もっと早くまわりにSOSを出せばよかった。「困っている」「悩んでいる」と言えばよかったということ。私は小さいときから、自分でなんとかしなきゃと思うことが多かったんです。だから、ひとりで抱え込まずに周囲に助けを求めていいんだよって。

それと、「未来にそんなに焦らなくてもいいよ」って言ってあげたいです。今やることを一生懸命やれば、道はおのずと開けていきます。私は未来が見えなくなって、結婚にある種、逃げのような気持ちを抱いていた時期もありました。でも、実際は悩みながらも働いてきちんと自分の道を切り開いていたんです。だから、焦る必要なんてなかった。

── そうですね。

木村さん：その後も働き続けていますが、おかげで自立する力が身につきました。大変なときも歯を食いしばって笑顔でいた経験が、自分を強くしてくれたと思います。今では何事にも動じないようになりました。これも経験を重ね乗り越えてきた私だけの強さなのだと思います。それから、「絶対に書類に簡単に判を押しちゃダメだよ」って。全部、あの頃の自分に伝えてあげたいですね。

取材・文：大夏えい 写真：木村郁美