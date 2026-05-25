ニッポン放送、聴取率首位獲得 全107番組中44番組が首位を獲得【一覧】
ニッポン放送は25日、4月20日から26日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表（個人全体：12歳〜69歳・男女）。12歳〜69歳・男女、週平均に加え、平日平均、土・日平均でも首位を獲得。週平均において、23度目の首位となった。
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「上柳昌彦 あさぼらけ」、「飯田浩司のOK!Cozyup!」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「ニッポン放送ショウアップナイター」、「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「イルカのミュージックハーモニー」などのワイド番組に加え、特別番組「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」、「松田聖子のオールナイトニッポンPremium」など、全107番組中44番組が首位を獲得し、ニッポン放送首位獲得の大きな原動力となった。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
・「上柳昌彦 あさぼらけ」(毎週月曜 午前5時〜午前6時、毎週火曜〜金曜 午前4時30分〜午前6時）
・「飯田浩司のOK！Cozy up！」(毎週月曜〜金曜午前6時〜午前8時）
・「垣花正 あなたとハッピー！」(毎週月曜〜木曜午前8時〜午前11時）
・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」
(毎週月曜〜水曜午後3時30分〜午後5時30分、毎週木曜 午後3時30分〜午後5時10分）
・「ニッポン放送ショウアップナイター」(毎週火曜〜日曜午後6時00分〜午後9時00分）
・「ショウアップナイターハイライト」(毎週火曜〜日曜午後9時00分〜午後9時30分）
・「東京ホテイソン ペットーク！」(毎週水曜 午後9時30分〜午後9時50分）
・「有楽町KAWAII LAB. KAWAII研究中！」(毎週木曜 午後9時30分〜午後9時50分）
・「大沢あかね LUCKY 7」(毎週月曜〜金曜午後9時50分〜午後9時57分）
・「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」(毎週土曜午前5時〜午前7時40分)
・「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」(毎週土曜 午前11時〜午後1時）
・「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」(毎週土曜午後1時〜午後3時）
・「山崎育三郎の I AM 1936」(毎週土曜午後9時30分〜午後10時）
・「僕が見たかった青空 君と奏でるラジオ」(毎週土曜午後10時〜午後10時30分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」(毎週土曜午後10時30分〜午後11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜午前5時〜午前7時)
・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜午前7時〜午前8時30分)
・「宮野真守の with RADIO」（毎週日曜午後9時30分〜午後10時）
・「ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo」(毎週日曜午後10時〜午後10時30分)
・「#みちょパラ」(毎週日曜午後10時30分〜午後11時)
・「七海うららのパラレルーム」 (毎週日曜深夜1時〜深夜1時30分)
・「Rain Treeのラジオ予備校」(毎週日曜深夜1時30分〜深夜1時40分)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜 午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(毎月第4水曜 午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「AdoのオールナイトニッポンGOLD」（4月25日（金） 午後10時〜午前0時）
・「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
・「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（最終土曜 深夜3時〜深夜5時）
【写真】ナイナイ縁日の決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
「上柳昌彦 あさぼらけ」、「飯田浩司のOK!Cozyup!」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「ニッポン放送ショウアップナイター」、「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「イルカのミュージックハーモニー」などのワイド番組に加え、特別番組「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」、「松田聖子のオールナイトニッポンPremium」など、全107番組中44番組が首位を獲得し、ニッポン放送首位獲得の大きな原動力となった。
・「上柳昌彦 あさぼらけ」(毎週月曜 午前5時〜午前6時、毎週火曜〜金曜 午前4時30分〜午前6時）
・「飯田浩司のOK！Cozy up！」(毎週月曜〜金曜午前6時〜午前8時）
・「垣花正 あなたとハッピー！」(毎週月曜〜木曜午前8時〜午前11時）
・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」
(毎週月曜〜水曜午後3時30分〜午後5時30分、毎週木曜 午後3時30分〜午後5時10分）
・「ニッポン放送ショウアップナイター」(毎週火曜〜日曜午後6時00分〜午後9時00分）
・「ショウアップナイターハイライト」(毎週火曜〜日曜午後9時00分〜午後9時30分）
・「東京ホテイソン ペットーク！」(毎週水曜 午後9時30分〜午後9時50分）
・「有楽町KAWAII LAB. KAWAII研究中！」(毎週木曜 午後9時30分〜午後9時50分）
・「大沢あかね LUCKY 7」(毎週月曜〜金曜午後9時50分〜午後9時57分）
・「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」(毎週土曜午前5時〜午前7時40分)
・「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」(毎週土曜 午前11時〜午後1時）
・「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」(毎週土曜午後1時〜午後3時）
・「山崎育三郎の I AM 1936」(毎週土曜午後9時30分〜午後10時）
・「僕が見たかった青空 君と奏でるラジオ」(毎週土曜午後10時〜午後10時30分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」(毎週土曜午後10時30分〜午後11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜午前5時〜午前7時)
・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜午前7時〜午前8時30分)
・「宮野真守の with RADIO」（毎週日曜午後9時30分〜午後10時）
・「ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo」(毎週日曜午後10時〜午後10時30分)
・「#みちょパラ」(毎週日曜午後10時30分〜午後11時)
・「七海うららのパラレルーム」 (毎週日曜深夜1時〜深夜1時30分)
・「Rain Treeのラジオ予備校」(毎週日曜深夜1時30分〜深夜1時40分)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜 午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(毎月第4水曜 午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「AdoのオールナイトニッポンGOLD」（4月25日（金） 午後10時〜午前0時）
・「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
・「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（最終土曜 深夜3時〜深夜5時）