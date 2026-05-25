親の介護が始まり、今の働き方を続けるのが難しくなりました。介護と両立しやすい仕事には、どのようなものがあるのでしょうか？

介護と仕事の両立は「働き方」の見直しが重要

介護と仕事を両立するためには、勤務時間や働く場所の柔軟性が大きく影響します。毎日決まった時間に出社する仕事では、通院対応や急な呼び出しへの対応が難しい場合があります。一方で、在宅勤務や時短勤務が可能な仕事では、通院や介護の予定に合わせて勤務時間を調整しやすくなるでしょう。

介護は、いつまで続くか分からないことも少なくありません。そのため、一時的な我慢だけで乗り切ろうとすると、心身ともに疲弊しやすくなることがあります。まずは、現在の働き方を続けられるかを冷静に考えることが大切です。



介護と両立しやすい仕事にはどんなものがある？

介護と両立しやすい仕事としては、在宅ワークやシフト調整がしやすい仕事が多く見られます。たとえば、データ入力、事務サポート、Webライター、コールセンターなどは、在宅勤務に対応している求人が多い職種です。在宅なら移動時間を減らせるため、介護の時間を確保しやすくなります。

また、パートや派遣など、勤務日数や時間を調整しやすい働き方を選ぶ人もいます。収入は下がる可能性がありますが、無理なく働き続けられる点は大きなメリットです。

最近では、大手を中心にフレックスタイム制を導入している企業も増えてきましたが、全体的にはまだまだ普及段階です。始業時間や終業時間を調整できれば、通院の付き添いにも対応しやすくなるでしょう。



介護離職を防ぐために利用したい制度

介護を理由にすぐ退職を決める前に、利用できる制度を確認することも重要です。介護休業制度では、要介護状態にある対象家族1人につき、最大93日まで、3回に分けて休業できます。また、介護休暇制度を利用すれば、通院付き添いなど短期間の対応もしやすくなります。

さらに、自治体の介護サービスを利用することで、家族の負担を軽減できる場合があります。デイサービスや訪問介護を活用すれば、家での介護時間を減らして、仕事の時間を確保しやすくなるでしょう。

介護をすべて家族だけで抱え込むと、仕事だけでなく生活全体が苦しくなることがあります。利用できる制度やサービスは積極的に活用することが大切です。



1人で抱え込まず無理のない働き方を考えよう

介護と仕事の両立は簡単ではありません。しかし、働き方を見直したり、制度や介護サービスを活用したりすることで、負担を軽減できる可能性があります。

無理を続けると、介護する側の健康にも影響が出ることがあります。まずは勤務先へ相談し、利用できる制度を確認してみましょう。そのうえで、自分や家族にとって無理のない働き方を考えることが、長く両立を続けるためには重要です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー