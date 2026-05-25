【ゴーゴーカレー】名鉄岐阜駅前店オープン!ロースカツカレーを550円で提供するキャンペーンなど開催!

ゴーゴーカレーグループは、2026年5月25日、岐阜県内3店舗目となる「ゴーゴーカレー 名鉄岐阜駅前店」をオープンした。特別価格のカレーの販売や、トッピングサービス券のプレゼントなど、オープニングキャンペーンを実施している。

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【店舗概要】

店舗名:ゴーゴーカレー 名鉄岐阜駅前店

オープン日:2026年5月25日

住所:〒500-8833岐阜県岐阜市神田町8-6バードビル1F

電話番号:050-8883-6755

【オープニングキャンペーン】

〈1〉 特別価格でカレーを提供

5月25日、26日限定で、先着100人にロースカツカレー(小)550円(税込)を提供する。

〈2〉 トッピングサービス券5枚プレゼントの期間を延長

通常、オープン日のみ配布している5枚綴りのトッピングサービス券を、5月25日から6月1日までの1週間配布する。

〈3〉 メジャーカレー完食者に限定グッズを配布

メジャーカレー完食者のうち、先着55人にオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントする。

〈4〉 WCC完食者に限定Tシャツを配布

総重量2.5kg、各店舗1日5食限定のメジャーカレーワールドチャンピオンクラス(WCC)完食者のうち、先着5人にオリジナルTシャツをプレゼントする。

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