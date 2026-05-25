【大戸屋初、夏の福袋】オリジナル七味、旨だし、巾着など＋3,300円分クーポン付きで3,000円

定食チェーン「大戸屋」は、夏限定福袋「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」を2万袋限定で発売する。2026年6月5日(金)14時から6月19日(金)まで事前ネット予約を受け付け、店頭販売は7月17日(金)から開始する。価格は税込3,000円。

「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」は、「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトにした初の夏福袋。「鳥獣戯画」とコラボした限定デザインのメッシュ巾着やかや織りふきん、長野・善光寺名物「八幡屋礒五郎」とコラボしたオリジナル白七味、「大戸屋の旨だし」、3,300円分のサマークーポンをセットにした。

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〈「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」セット内容〉

◆鳥獣戯画コラボ オリジナルメッシュ巾着

鳥獣戯画の動物たちが大戸屋のユニフォーム姿で描かれたオリジナルデザイン。軽やかな素材感で、小物入れや持ち歩きにも使いやすい。

◆鳥獣戯画コラボ オリジナルかや織りふきん(2枚セット)

鳥獣戯画の動物たちを描いたデザイン違いの2枚セット。やさしい風合いと高い吸水性を備える。

鳥獣戯画コラボ「オリジナルかや織りふきん」（2枚セット）

◆大戸屋の旨だし

いわし･さば･宗田の3種の節に加え、昆布や荒本鰹節を配合した、食塩･アミノ酸不使用のだしパック。冷や汁やそうめんつゆなど夏の料理にも使用できる。

◆八幡屋礒五郎コラボ「大戸屋白七味」

花火をあしらったデザインを採用。陳皮やゆずの柑橘の香りと、キレのある辛さが特徴で、冷たい麺類や冷しゃぶなど夏向けメニューに合う味わい。

◆サマークーポン3,300円分(300円引き×11枚)

全国の大戸屋ごはん処で利用可能。1会計につき1,000円(税込)ごとに1枚使用できる。有効期限は2026年11月30日まで。

※利用枚数に上限はない。

※他割引・サービス特典・アプリポイント特典との併用は不可。

※アプリポイントは値引き後の支払額が対象。

※テイクアウト、オードブル、物販品の購入にも利用可能。

※デリバリー、まんぷく袋購入時は利用不可。

※防衛省店では利用不可。

※有効期間：2026年7月17日(金)〜2026年11月30日(月)

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〈「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」概要〉

商品名:大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく

予約期間:2026年6月5日(金)14:00〜6月19日(金)

店舗受け取り期間:2026年7月17日(金)〜8月4日(火)

店頭販売期間:2026年7月17日(金)〜8月4日(火)

販売価格:税込3,000円

販売数量:2万袋

予約方法:大戸屋ホームページで事前ネット予約受付

■大戸屋ホームページ

販売店舗:全国の大戸屋ごはん処(一部店舗を除く)

〈販売店舗〉

2026年7月17日(金)〜2026年8月4日(火)の期間は、事前予約の店頭受け取りの他、店頭販売も行う。

【事前ネット予約なし･店頭販売なし】

〈群馬県〉けやきウォーク前橋店

〈東京都〉防衛省店

〈千葉県〉船橋フェイスビル店/イオン市川妙典店/千葉マリンピア店

〈静岡県〉サントムーン柿田川店

【事前ネット予約のみ･店頭販売なし】

〈北海道〉旭川永山店

〈秋田県〉イオンモール秋田店

〈栃木県〉ベルモール宇都宮店/FKD宇都宮インターパーク店

〈埼玉県〉ピオニウォーク東松山店/アズ熊谷店

〈東京都〉神田神保町店/飯田橋店/吉祥寺南口店/南池袋店/渋谷道玄坂店/外苑前店/フレッサイン新橋店/千歳烏山店/王子北本通り店/目黒権之助坂店/パサージオ西新井店/新宿イーストサイドスクエア店/御徒町南口店/大塚南口店

〈神奈川〉川崎銀柳街店/京急川崎駅前店/新横浜2丁目店

〈新潟県〉上越大日店

〈岐阜県〉モレラ岐阜店/美濃加茂店/マーゴショッピングセンター店

〈静岡県〉ウェルディ長泉店

〈愛知県〉名古屋栄店/高針店/クロスモール豊川店/デリスクエア今池店/愛知蟹江店/湯吉郎店/鳴子店/半田市役所リコリス店

〈三重県〉四日市笹川店/津山の手店

〈京都府〉福知山店

〈大阪府〉ユニバーサルシティ店

〈兵庫県〉三宮センタープラザ店

〈和歌山県〉和歌山カーニバル店

〈島根県〉イオン松江店/ゆめタウン出雲店/松江学園通り店

〈岡山県〉倉敷四十瀬店

〈広島県〉広島本通店

〈高知県〉知寄町店

〈佐賀県〉佐賀北バイパス店

〈熊本県〉サクラマチクマモト店/ゆめタウンはません店

【事前ネット予約なし･店頭販売のみ】

〈神奈川県〉横浜ジョイナス店/横浜西口店/ジョイナス二俣川店

〈静岡県〉静岡清水店