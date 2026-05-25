広島の正捕手として長く活躍した西山秀二さん（５８）は３球団目の所属球団となった巨人で２０年の現役生活を終えた。巨人在籍はわずか１年だったが、球界の盟主である伝統球団に所属したことは、自身の野球人生において大きなプラスになったという。トレード移籍、戦力外通告、自由契約での移籍…。波乱の野球人生を語った。

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現在の西山さんは、野球評論家の枠を越えてテレビやＹｏｕＴｕｂｅ出演、自らの生配信と幅広く活躍を続けている。

「今、こうやっていろいろしゃべったりできてるのは、広島を出て行って巨人に行ったり、その後、コーチとして中日に行ったり、いろんな経験をしたからだと思ってます。球団によって全然違いますからね」

長年、正捕手という重責を担ってきた鋭い観察眼に基づく評論のみならず、南海、広島、巨人の３球団で濃厚な現役生活を過ごしたことは西山さんの大きな武器だ。

２０年の現役人生の最後の年を巨人で過ごしてユニホームを脱ぐことになったが、引退翌年の２００６年からは巨人の２軍バッテリーコーチを２年間務めた。その後は原辰徳監督のもと０８年から３年間、１軍バッテリーコーチを務め、２度のリーグ優勝と日本一も１度経験した。

現役時代、広島では泥にまみれて徹底的に鍛え上げられたが、巨人では違いを痛感したという。

「ジャイアンツはやっぱり王道なんだと実感しましたね。選手が一番なんです。コーチは選手にケガをさせないよう、すごく気を使う。練習させ過ぎてケガをしたではあかんのです。クタクタになるまで練習させて試合で結果が出ないより、万全の体調で目いっぱいゲームにいけという感じでしたね」

キャリアを積んでいる選手は“大人扱い”される文化があったという。だからこそ、自身がバッテリーコーチに就任した際にはそれを実践した。「阿部（慎之助現監督）にも、体調をとにかくベストに持っていくことだけを考えてましたね。それが本来のことじゃないですか。本人が一番最高のパフォーマンスをできるようにすることが」

球界の盟主らしく、充実した施設や恵まれた待遇というメリットも享受したが、それに伴う厳しさ、シビアな現実にも直面した。

「ジャイアンツは負けたら絶対、コーチはクビなんですよ。厳しいですよ。だからコーチも必死になって勉強してましたね」。西山さんが巨人を退団した２０１０年、チームは３位に甘んじている。

それにしても、その野球人生は起伏に富んでいる。上宮高からドラフト４位で南海に入団するも、チーム事情によって入団２年目の５月に広島にトレード移籍した。そこから１８年の長きにわたり広島でプレーしたが戦力外を告げられると、敷かれたレールの上を進むことなく、巨人での現役続行を選んだ。

今でも広島への特別な感情は抱いている。

「広島はいいチームやったし、先代の松田耕平オーナー、今の松田元オーナーにもほんとにかわいがってもらいましたし、恩はすごいあります」

そして続けた。

「自分はあのまま広島しか知らずにいってたら、どのみち失敗していたと思うんです。狭い視野で物事を考えていた。移籍してなかったら、カープでコーチとして戻ってたかもしれないですけど、やっぱり失敗してたんじゃないかな。そう思ったら、これも人生かなと。だから後悔はしてないですね」

静かな口調で自身の決断を振り返った。

（デイリースポーツ・若林みどり）

西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。