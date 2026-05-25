中村勘九郎の妻・前田愛、13歳迎えた次男と2ショット “本名入り”ケーキで誕生日を祝福「大きくなりましたね」「愛さんそっくり」「お祖父様に似てきていらっしゃる」
歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。次男で歌舞伎俳優の2代目 中村長三郎が13歳の誕生日を迎えたことを報告し、仲良く並んだ親子2ショットを披露した。
【写真】「愛さんそっくり」「お祖父様に似てきていらっしゃる」13歳迎えた次男＆前田愛の親子2ショット
前田は「5/22 was his 13th birthday!!!ハッピーバースデー」と書き出し、「NORIYUKI」と長三郎の“本名入り”のバースデーケーキで祝福する様子を紹介。「お兄さんになったなぁ」と成長を喜び、「嬉しい 楽しい 1日」を過ごしたと明かしている。
コメント欄には「おめでとうございます！2人とも可愛い」「長三郎くんと愛さんそっくり」「カワイイ笑顔がママと一緒やね」「大きくなりましたね」「勘三郎さんに似てる」「少しずつお祖父様に似てきていらっしゃるのでは」「ラブリーなお写真を見せていただきありがとうございました」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
前田と勘九郎は2009年4月に結婚を発表し、同年10月28日に都内ホテルで結婚披露宴を行った。その後、11年2月に長男で歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、13年5月に次男・長三郎が誕生した。なお、前田の義父は、歌舞伎俳優の中村勘三郎さん（享年57）。
【写真】「愛さんそっくり」「お祖父様に似てきていらっしゃる」13歳迎えた次男＆前田愛の親子2ショット
前田は「5/22 was his 13th birthday!!!ハッピーバースデー」と書き出し、「NORIYUKI」と長三郎の“本名入り”のバースデーケーキで祝福する様子を紹介。「お兄さんになったなぁ」と成長を喜び、「嬉しい 楽しい 1日」を過ごしたと明かしている。
前田と勘九郎は2009年4月に結婚を発表し、同年10月28日に都内ホテルで結婚披露宴を行った。その後、11年2月に長男で歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、13年5月に次男・長三郎が誕生した。なお、前田の義父は、歌舞伎俳優の中村勘三郎さん（享年57）。