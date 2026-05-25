お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２２日、Ｘを更新。新幹線でのシートの倒し方について、後ろの女性とのやり取りを記し「女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」と呼びかけた。

真栄田は「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが、今日はニュータイプが」と切り出し、６０代ぐらいの女性に「シートを倒してもいいでしょうか？」と聞いた顚末（てんまつ）をつづった。

女性は「いいわよ」と言ったというが、「いいわよが少し『気むずかしそうだなと』気になりましたが、僕はどうしても寝たかったので、シートをＭＡＸに倒しました」とつづった。

「すると女性が『ちょっと！そこまで倒したら、私の権利がなくなるじゃない！』とキレてきました」と女性の反応を説明。真栄田は「権利？と思いながら『あ、はい』と１０分の３くらい戻したら『まだよ！』と言われ、結局、１０分の７で納得されました」とかなり背もたれが立った状態になってしまったという。

「僕は新幹線不平等条約だと思いますが、女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」と呼びかけた。

この投稿には８００件を越えるコメントが。「さすがに最初からＭＡＸはダメですよｗｗそれで印象悪くなったんですよ」「まぁまぁな角度で倒れるので、ＭＡＸまで倒すのはやり過ぎ感ある気がします」「ＭＡＸはアカン気がする。車のスピードメーターが１８０キロとかになってるのと同じ気がする」の声の一方、「設計がそうなっているのです。ＭＡＸ遠慮することありません」「倒す権利があるから座席が倒せるようになってるので、どんどん倒していきましょう」などの声も上がっていた。