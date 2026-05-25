フォークシンガー松山千春（70）が24日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。野党への不満を述べた。

前段で米国のトランプ大統領の動きや米国議会への対応に疑問を呈した上で、国内の野党について言及。「ここに来て野党の声があまり聞こえない。自民党と維新の会の話はよく聞こえるんだけど、野党としての声が聞こえない」と切り出した。

続けて「国民民主党の玉木（雄一郎）さんも言ってることは言ってるんだけど、自民党の案と、さして差があることも言ってないし。そしたら一体、与党野党どうなってしまうんだろうか？」と投げかけた。

乱立する野党に対し「2大政党制どころか、5つも6つも、いっぱい政党ができてしまって。そしてその政党が個々に意見を言うから。個々にってな、この件についてはこう、この件についてはこう、っていうだけで。トータルとしてこれから日本が目指す国家はどんな国家なんだっていうことは1つも話されてないんだよな。これがちょっとね、恐ろしいといえば恐ろしい部分だな」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。