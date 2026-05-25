令和7年版高齢者社会白書によると、65歳以上の人がいる世帯のうち、三世代が同居している世帯の割合はわずか7％です。このように核家族化が進む一方、なかには“新しい形の同居”を模索する人も……。75歳男性と息子夫婦の事例をもとに、家事労働に報酬が発生するいわば「雇用同居」の実態と、そこに潜む問題点をみていきましょう。

再三の「同居打診」を断ってきた75歳男性

タダシさん（仮名・75歳）は、1年前に最愛の妻を亡くしました。以来、夫婦で暮らしていた東京23区内の戸建てで一人暮らしを続けています。

収入の柱は月16万円の年金ですが、いまのところ心身ともに健康で医療費もかからず、お金のかかる趣味もないため、毎月3〜5万円は手元に残ります。老後資金として確保してある1,000万円は手つかずのまま、余った生活費はそのまま預金に回しているため、預金残高はむしろ増え続けていました。

とはいえ、妻を亡くして以降不慣れな家事に四苦八苦しており、一人暮らしの寂しさも感じています。長男のトモキさん（仮名・47歳）は、そんな父を案じて何度も「一緒に暮らそう」と打診しますが、タダシさんは、「自分はまだ元気だから心配いらない」と言って、毎回断っていたそうです。

そんななか、GWに帰省した息子家族と外食をした際、いつものようにトモキさんから同居の話が持ち上がりました。

「何度もあれだけど、一人で大丈夫なの？ 俺たちと一緒に住もうよ。だいぶ楽できると思うし、そのほうが父さんも安心でしょ」

「ありがたいけど、年寄りと同居なんて、マスミさん（※トモキさんの妻／仮名・45歳）に申し訳ないだろう。いよいよどうしようもなくなったら施設へ入る。心配はいらん」

いつものように断ると、ここまで静かに聞いていたマスミさんが、ふいに口を開きました。

「……お義父さん、それなら私を雇ってもらえませんか？」

タダシさんは、意味がわからずしばしフリーズ。トモキさんも状況が飲み込めず、きょとんとしています。

そんな2人に、マスミさんは「突然そんなこと言われても困りますよね」と笑い、自分の提案の真意を話し始めました。

「まさかの提案」の真意

「同居は迷惑どころか、むしろありがたいことなんです」

トモキさん一家は現在、埼玉県の賃貸マンションに住んでいます。以前はトモキさんの勤務先も埼玉県内にあったのですが、数年前に会社が都内に移転したため、いまは片道80分かけて通勤しており、体力的に負担が大きくなっています。

また、夫婦の次男は来年大学受験を控えています。通学の利便性を考え都内への引っ越しも考えたものの、家賃の高さがネックで二の足を踏み、実現できずにいるというのです。

「なるほど……」

タダシさんがうなずくと、マスミさんは続けました。

「だからもしお義父さんが許すなら、同居させてほしいんです。それでね、お義父さん、同居するにあたってお願いがあって」

現在、マスミさんはパート勤めで月8万円ほどの収入があります。仮に、同居のために引っ越しをすることになれば、そのパートは辞めざるをえません。これから教育費のピークを迎える一家にとって、月8万円の収入がゼロになるのは大きな痛手です。

もちろん新しくパート先を探すという手もありますが、「同居が始まってすぐは家事の負担が増え、すぐには働けないだろう」と思ったマスミさんは、あるアイデアを思いつきました。

（家事代行のパートとして、お義父さんに雇ってもらえないかしら……）

そうして、今日の提案にいたったのでした。

「希望としては月10万円程度、少なくともパート収入分はいただけるとありがたいです」

予想外の提案に戸惑うタダシさん。即答することはできず、その日はいったん解散となりました。

タダシさんの考えにも変化が

最初は「なんて突拍子もない話だ」と感じたタダシさんでしたが、数週間かけて考えるうちに、気持ちは少しずつ変わっていきました。

「思い出の詰まった家を手放さずに済むし、自分も家事から解放される。将来もし介護をお願いすることになっても、お金を払う分罪悪感が少ない……」

「案外、悪い話ではないような気がしてきた」と顔を上げるタダシさんですが、はたしてこの「雇用関係を結んだうえでの同居」は本当に“Win-Win”なのでしょうか。

「雇用同居」の3つの注意点

実は、マスミさんの提案はいくつか注意すべき点が存在します。

1．介護が必要になった場合、手つかずの「1,000万円」が数年で底をつく

まず、介護費用の実態を確認してみましょう。生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査（2人以上世帯）」（2024年度）によると、介護にかかる費用は主に下記のとおりです。

・一時的な費用：平均47.2万円

（住宅リフォームや介護用ベッドの購入など。公的介護保険サービスの自己負担費用を含む）

・月々の費用：平均9.0万円

（在宅介護：平均5.3万円、施設介護：平均13.8万円）

・介護期間：平均4年7ヵ月

同居するにあたって、タダシさんが仮にマスミさんへ月10万円を支払うとすると、年間で120万円、5年間では600万円の支出です。ここに将来の介護費用が加われば、預金1,000万円は数年で底をつく可能性があります。

一方、現在のタダシさんの「年金収入の余剰分」をマスミさんへの給与として充てられるのであれば、家計としては大きく崩れません。

預金1,000万円は“最後の砦”として、将来の医療費・介護費に備えて確保しておくことが望ましいでしょう。

2．お互いの「期待値のズレ」に注意

また、給与が発生することで、双方の期待値にズレが生じる可能性がある点にも注意が必要です。

タダシさんとしては「給与を払っているのに家事の質が期待より低い」と感じるかもしれませんし、逆にマスミさんとしても「もらっている金額以上の家事や介護を求められている」と不満を抱く可能性もあります。

家族間で金銭のやり取りが発生すると、「仕事」と「家族としての助け合い」の境界が曖昧になりやすく、同居生活がギクシャクする恐れがあります。

3．税務署から「実質的な贈与」とみなされるリスク

毎月まとまった入金があると、通帳の動きだけを見た税務署から「実質的な贈与」とみなされ、贈与税を課されるリスクがゼロではありません。税務トラブルを防ぐためにも、雇用契約書を作成して労働の実態を証明できるようにしておきましょう。

なお、マスミさんの希望額（月10万円・年120万円）であれば問題ありませんが、正当な給与とする場合、扶養内で働くのであれば所得税の壁（178万円）や社会保険の壁（130万円）にも注意が必要です。

「お試し期間」でトラブルを最小限に

このように、一見“Win-Win”であっても、家族間に雇用関係が生じる同居には注意点が存在します。

思わぬトラブルを避けるためには、一足飛びに本格的な同居を始めるのではなく、まずは「お試し期間」を設けることが重要です。お試し期間があれば、お互いの認識に齟齬がないかを確認することができるでしょう。

また、生活費の負担割合についても、この期間にしっかり話し合っておくことをおすすめします。お金の話は家族だからこそ、最初が肝心です。

なにが正解かは家庭によって異なります。ただ、長く気持ちよく暮らしていくためには、双方納得できるルール作りが必要不可欠でしょう。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表