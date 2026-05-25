中小企業のM&A後、キーマンの退職に伴って営業秘密やノウハウが流出するケースがあります。これは企業価値を揺るがす重大なリスクですが、法的責任の追及には厳格な要件と立証が求められ、実務上のハードルは高いのが実情です。ここでは、課題と対応のポイントを解説します。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。

技術者退職による営業秘密流出と損害認定

中小企業のM&Aでは、M&A後に技術者や営業担当者といったキーマンが退職し、それに伴い営業秘密やノウハウが流出する問題が生じることがあります。特に、技術系企業においては、特定の従業員に知識や顧客関係が集中していることが多く、その離脱が企業価値に重大な影響を与える場合があります。

もっとも、営業秘密の流出を理由として法的責任を追及する場合には、当該情報が秘密管理性、有用性、非公知性を満たすかどうかが問題となります。また、退職者による持出し行為や利用行為の立証も容易ではなく、実務上は損害認定に至るまでに高いハードルが存在します。

そのため、単に「重要な人材が辞めた」という事実のみでは足りず、具体的にどの情報がどのように流出し、どの程度の損害が発生したかを立証する必要があります。

「キーマン」と「顧客」が同時流出する構造的リスク

中小企業では、キーマンとなる従業員が顧客との関係を個人的に維持している場合が多く見られます。そのため、キーマンが退職した場合、顧客も同時に流出するというリスクが存在します。

特に、M&A後は経営者の交代に伴い社内の意思決定構造や業務フローが変化するため、従業員の心理的動揺や不信感が生じやすくなります。このような状況下では、キーマンが退職を選択しやすくなり、その結果として顧客流出が連鎖的に発生することがあります。

さらに、社内において派閥対立や情報共有の停滞が生じると、組織としての一体性が損なわれ、業務遂行能力が低下します。これにより、顧客対応の質が低下し、結果として顧客離脱が加速するという悪循環が生じることもあります。

売主による「幹部引き抜き」「技術流出」の違法性評価

M&A後のトラブルとして問題となるのは、売主である旧経営者が関与する形で、対象会社の幹部や従業員を引き抜くケースです。旧経営者が新たな事業を開始し、元従業員がそこに参加する場合、競業避止義務や不正競争防止法上の問題が生じ得ます。

もっとも、従業員には職業選択の自由があるため、単に退職したという事実のみでは違法性は認められません。違法性が問題となるのは、営業秘密の持出し、顧客情報の不正利用、組織的な引き抜き行為など、一定の不正性が認められる場合です。

また、旧経営者の関与の程度も重要な判断要素となります。形式的には関与していない場合であっても、実質的に関与していると評価される場合には、責任が問題となることがあります。しかし、実務上はこの関与の立証が容易ではなく、結果として十分な責任追及が困難となることも少なくありません。

人材・技術・顧客流出の予防策と早期発見体制

人材や技術、顧客の流出は、発生後の対応よりも予防が重要です。M&A契約においては、競業避止義務や勧誘禁止義務、キーマンの在任義務等を適切に設計することが基本となります。

しかし、契約条項のみで完全にこれらのリスクを防止することは非常に困難であり、M&A後の組織運営も重要な要素となります。具体的には、従業員とのコミュニケーションの確保、処遇や評価制度の安定化、情報共有体制の整備などが必要となります。

また、キーマンの退職の兆候や顧客対応の変化を早期に把握する体制を構築することも重要です。

技術・顧客を同時に失った事例

ある中小企業のM&Aでは、M&A後に主要技術者が退職し、その後、当該技術者が関与する新会社において類似事業が開始されました。同時に、対象会社の主要顧客の一部が当該新会社へ移行するという事態が生じました。

買主は、営業秘密の流出および不正な顧客引抜きがあったとして責任追及を検討しましたが、当該技術情報が営業秘密として保護されるか、また顧客の移行が自由競争の範囲内であるかが争点となりました。

さらに、M&A後の組織運営において、従業員間の不信感や情報共有の停滞が生じていたことも指摘され、顧客の移行は、単純に退職者の行為のみを原因とすることは困難な状況でした。

しかし、調査の過程で、売主社長がこの新会社の立ち上げに関与していたことが判明し、M&A契約書上の競業避止義務や勧誘禁止義務の問題と思われました。

その結果、売主社長に対する競業避止義務違反や勧誘禁止義務違反が強く推定され、共同不法行為としてキーマンに対する一定の責任も認められました。

まとめ

中小企業のM&Aでは、キーマンの退職を契機として、人材・技術・顧客が連鎖的に流出し、企業価値が大きく毀損するリスクがあります。その背景には、経営者交代に対する従業員の反発、社内の対立、情報共有の停滞といった組織的問題が存在することも少なくありません。

また、法的責任の追及においては、営業秘密該当性や違法な引き抜きの有無、因果関係の立証といった点で高いハードルが存在します。

そのため、人材・技術・顧客流出の問題は、契約上の手当てのみならず、M&A後の組織統合と運営体制を含めた総合的な対応が必要となる点を、実務上十分に認識しておく必要があります。

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士

土屋 勝裕