レンチンで「とん平焼き」が完成！ 包丁いらずの“超お手軽レシピ”を紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【とん平焼き】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい☆★☆★☆☆☆』というるけ@雑のみ葵ちゃんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

レンチンのみ、場合によっては包丁まな板も不要な最高お手軽レシピ！

余った食材で「とん平焼き」を作るという投稿者のるけ@雑のみ葵ちゃんさん。メイン材料は、卵とキャベツと豚バラ肉です。

まずは卵を溶いて、ラップを敷いた耐熱皿に流し入れます。

そこへキャベツの千切り、豚バラ肉の順に乗せたら塩コショウを振り、もう1枚ふんわりとラップをかけます。

電子レンジで5分加熱したものがこちら。

ラップを使い半分に折りたたんだら、盛り付け用のお皿に乗せます。

ソース、マヨネーズ、青のり又はあおさをトッピングしたら完成！ とん平焼きです！

調理がとてつもなく楽なのに美味しいこちらのレシピは、チーズやモヤシを加えたりとアレンジの可能性もあります。

飲み物は翠ジンソーダをアイスボックスに注いだもの。これからの暑い時期にぴったりの飲み方ですね。

本当に手軽な「とん平焼き」のレシピ。材料の選び方により、包丁も使わないのがうれしいです。るけ@雑のみ葵ちゃんさんの他のレシピも気になる方は、動画リスト『葵ちゃんの簡単おつまみで雑にのみたーい』をご覧ください。動画シリーズの詳細は概要欄で紹介されていますので、そちらをどうぞ。

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