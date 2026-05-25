レンチンで「とん平焼き」が完成！ 包丁いらずの“超お手軽レシピ”を紹介
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【とん平焼き】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい☆★☆★☆☆☆』というるけ@雑のみ葵ちゃんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
レンチンのみ、場合によっては包丁まな板も不要な最高お手軽レシピ！
余った食材で「とん平焼き」を作るという投稿者のるけ@雑のみ葵ちゃんさん。メイン材料は、卵とキャベツと豚バラ肉です。
まずは卵を溶いて、ラップを敷いた耐熱皿に流し入れます。
そこへキャベツの千切り、豚バラ肉の順に乗せたら塩コショウを振り、もう1枚ふんわりとラップをかけます。
電子レンジで5分加熱したものがこちら。
ラップを使い半分に折りたたんだら、盛り付け用のお皿に乗せます。
ソース、マヨネーズ、青のり又はあおさをトッピングしたら完成！ とん平焼きです！
調理がとてつもなく楽なのに美味しいこちらのレシピは、チーズやモヤシを加えたりとアレンジの可能性もあります。
飲み物は翠ジンソーダをアイスボックスに注いだもの。これからの暑い時期にぴったりの飲み方ですね。
本当に手軽な「とん平焼き」のレシピ。材料の選び方により、包丁も使わないのがうれしいです。るけ@雑のみ葵ちゃんさんの他のレシピも気になる方は、動画リスト『葵ちゃんの簡単おつまみで雑にのみたーい』をご覧ください。動画シリーズの詳細は概要欄で紹介されていますので、そちらをどうぞ。
視聴者のコメント
・美味しそう
・アレンジで変幻自在
・野菜もたんぱく質もマヨも摂れる完全栄養食じゃん
・材料増やしたら火を通す時間を少し伸ばすのだけ気をつければいいよね
・これはぁ、確かに蕩けるチーズはアリですね
・あまりに美味しそうだったので作ってみたで