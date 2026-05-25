オードリーがV59、乃木坂46がV27、SixTONESがV29達成【ANN首位番組一覧】
ニッポン放送は25日、4月20日から26日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、「オールナイトニッポン」各番組が全局中で首位を獲得したと発表した（個人全体：12歳〜69歳・男女）。
【写真】うまんそーれ！沖縄でいつもの放送を届けたオードリー
深夜1時からのANNでは『オードリーANN』が59回連続、井上和がパーソナリティーの『乃木坂46ANN』が27回連続、『ナインティナインANN』が9回連続となった。また、土曜日の午後11時半から放送の『SiXTONES ANNサタデースペシャル』が29回連続で首位を獲得した（出演時通算。放送休止、特番となった場合は除く）。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜 午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(毎月第4水曜 午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「AdoのオールナイトニッポンGOLD」（4月25日（金） 午後10時〜午前0時）
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜木曜 深夜0時〜）
・「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜〜土曜 深夜3時〜）
・「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（最終土曜 深夜3時〜深夜5時）
【写真】うまんそーれ！沖縄でいつもの放送を届けたオードリー
深夜1時からのANNでは『オードリーANN』が59回連続、井上和がパーソナリティーの『乃木坂46ANN』が27回連続、『ナインティナインANN』が9回連続となった。また、土曜日の午後11時半から放送の『SiXTONES ANNサタデースペシャル』が29回連続で首位を獲得した（出演時通算。放送休止、特番となった場合は除く）。
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜 午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(毎月第4水曜 午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「AdoのオールナイトニッポンGOLD」（4月25日（金） 午後10時〜午前0時）
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜木曜 深夜0時〜）
・「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜〜土曜 深夜3時〜）
・「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（最終土曜 深夜3時〜深夜5時）