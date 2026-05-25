佐野勇斗、M!LK12年目でしみじみ「ハッピー」 川栄李奈は生「うれしすぎて滅！」に感激
俳優の梅沢富美男、川栄李奈、上坂樹里、佐野勇斗（M!LK）、お笑い芸人のヒコロヒーが出演するローソンの新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる！篇が、6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）！篇がきょう25日より、全国で放送開始された。
【動画】本編では⾒られない佐野勇斗＆ヒコロヒーら素顔満載のメイキング
出演者のインタビューを含むメイキングムービーも、ローソン公式YouTube チャンネルにて公開された。「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」と題してさまざまなチャレンジを実施する。
ローソンは、「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」施策として、6月2日から全国の店舗（一部店舗を除く）で、創業51周年にちなんで価格据え置きで具材や重量などを約51％増量する「盛りすぎチャレンジ！」や、2つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ！」などの企画を展開する。
今回のCMより、川栄、梅沢に加えて、新たに佐野、ヒコロヒー、上坂が「ハピろー！ファミリー」に加わる。佐野、ヒコロヒー、梅沢が客役、上坂が新人クルー役、川栄が新店長役として登場する。
「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）！」篇では、ある日佐野が起きると腕が不思議なポーズになっていることから物語がスタート。街に出るとヒコロヒー、梅沢など、同じポーズをした人々が次々と現れ、やがて大行進に発展。導かれるようにたどり着いた先のローソンで、新店長の川栄と新人クルーの上坂が「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」の開催を発表する。
ラストには全員でハピろー！ポーズを決める中、佐野が思わず「超ハッピーすぎ！ってなに？」とツッコミを入れる、ユーモアあふれる展開となっている。
続く「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる！」篇では、佐野が「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」を声高々に発表も、ヒコロヒーの問いかけをきっかけに、梅沢や川栄が次々と“チャレンジ”内容を発表。上坂は「No Challenge, No LAWSONです！！」と元気に宣言し、終始にぎやかな掛け合いが繰り広げられる。梅沢が巨大なびっくりマークになるというユーモアあふれるボケにも注目だ。
■インタビュー
――ローソンのCM出演が決まったときの“率直な感想”を教えてください。
佐野：まずシンプルにすごくうれしかったです。うれしかった理由というのも、昔から部活の時に必ず、ローソンでおにぎりを買っていましたし、上京してから初めて住んだ家の1番近くにローソンがあって、毎日のように通っていたので、まさかそのCMに僕が出演できるということですごくうれしい気持ちでした。ご縁も感じました。
ヒコロヒー：私もすごいびっくりしました。松竹芸能がびっくりしていました。「ほんまか？！」みたいな。私の地元のローソンはすごく大きくて、そこで働いていたお姉さんがすごくかっこよくて綺麗で、当時20歳くらいのお姉さんだったと思うんですけど、ローソンさんの制服がすごく印象的でした。今日その制服をわたしも着れるのかなと思っていたのですが、全然関係なかったです（笑）。でもうれしかったです。
上坂：私もすごくびっくりしました。いつもテレビで見ていたCM だったので、今回新人クルーとしてローソンさんの制服を着られるということでとても楽しかったです。
――初めてのCM撮影はいかがでしたか？
佐野：ローソンさんのポーズがありまして、そのポーズができたことがうれしかったですね。
――常日頃いろいろなかっこいいポーズをされていますが？
佐野：このポーズが一番かっこいいです！
――撮影を通して印象が変わった方はいらっしゃいますか？
ヒコロヒー：みんな印象通りだったというか、イメージ通りのテレビで見るままでした。梅沢さんが元々大好きなんですが、現場の間もずっと梅沢節でした。「もうそれいいんだよ。さっきやっただろ！！みたいにずっとおっしゃってくださって、ちょっとほぐれる瞬間もあって、すごく勉強させていただきました。梅沢さんが1番そのままでうれしかったです。
――新人クルー役として撮影前に準備したことや意識したことはありましたか？
上坂：元気よく、明るくハキハキと喋ることを意識して今日は撮影に来ました。
――ご自身に点数を付けるとしたら何点でしたか？
上坂：店長役の川栄さんを見習って空気感を感じながら一緒に撮影できたので…
川栄：100点です！
上坂：ありがとうございます！
――新店長に就任ということですが、“新店長”という役どころを初めて聞いたときの感想を教えてください。
川栄：店長ということでまずすごく驚いたんですけど、素直にすごくうれしかったです。あと制服を（CM撮影では）初めて着ることができたので背筋が伸びる思いでした。これを着るのが夢だったのでやっと着れた！と思ってとってもうれしかったです。
――娘役の川栄さんが新店長になりました。今父親役としてどんなお気持ちですか？
梅沢：娘が新店長になったと聞いてハッピーでした。でも絶対に任せてください、うちの娘はしっかり者ですから、皆さんの期待に応えると思います。ぜひ期待してください。次の店長は私です（笑）。
川栄：狙われている!?（笑）
ヒコロヒー：娘から店長の座を奪還（笑）。
梅沢：よその店舗の店長でいいですから！（笑）
――佐野さん、上坂さん、ヒコロヒーさんが今回新たに仲間入りしました。「これから楽しみだな！と感じたポイントなどあれば教えてください。
梅沢：このお話をしてる時に感じたと思いますけど、私も含めてみんな個性が違いますから。逆にそれが面白いんじゃないですか。
――今回改めて3人と共演してみてどうでしたか？
梅沢：いやいやいや、ちゃんとやっていましたよ、文句も言わずに。今回本当に盛りだうさんな撮影でしたが、本当に真面目にやっていました。グジグジ言っていたのは私だけでしたよ（笑）。
――みなさん自身が最近“超ハッピーすぎ！”と感じた瞬間を教えてください。
佐野：M!LK というグループに所属しているのですが、バラエティーや昨年末は紅白歌合戦にも出させていただいて、メンバーと過ごす時間が増えています。12年目になるのですが、ハッピーだとしみじみ感じています。
ヒコロヒー：アルコールフリーのお酒を最近飲むようになったのですが、「今日切れてるか…！と思って家に帰った時に1本だけ残っていたときにすごくうれしいなと感じます。
上坂：今朝インスタントのお味噌汁を飲もうと思いポットでお湯を沸かしたのですが、量を測らずにぴったり線までお湯を注げたのがすごくハッピーでした。
ヒコロヒー：すごい！
川栄：最近自分の子どもと会話するときに、子どもが「〜すぎて滅！」って言うんです。「これ可愛すぎて滅!!」みたいな会話をするので、佐野さんと今日お会いすることができ、自慢できるなと思いました。
佐野：うれしすぎて滅！
川栄：生で見れた！
――本当に申し訳ないのですが、ワンショットでいただいてもよろしいでしょうか？
佐野：うれしすぎて滅！
川栄：ありがとうございます！
梅沢：私はご承知の通り明日からも地方公演があって、地方に行くと必ずローソンに行くのですが、ローソンの店員さんに「からあげクン売れてますよ！！と言われるので、それがハッピーですね。
【動画】本編では⾒られない佐野勇斗＆ヒコロヒーら素顔満載のメイキング
出演者のインタビューを含むメイキングムービーも、ローソン公式YouTube チャンネルにて公開された。「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」と題してさまざまなチャレンジを実施する。
今回のCMより、川栄、梅沢に加えて、新たに佐野、ヒコロヒー、上坂が「ハピろー！ファミリー」に加わる。佐野、ヒコロヒー、梅沢が客役、上坂が新人クルー役、川栄が新店長役として登場する。
「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）！」篇では、ある日佐野が起きると腕が不思議なポーズになっていることから物語がスタート。街に出るとヒコロヒー、梅沢など、同じポーズをした人々が次々と現れ、やがて大行進に発展。導かれるようにたどり着いた先のローソンで、新店長の川栄と新人クルーの上坂が「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」の開催を発表する。
ラストには全員でハピろー！ポーズを決める中、佐野が思わず「超ハッピーすぎ！ってなに？」とツッコミを入れる、ユーモアあふれる展開となっている。
続く「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる！」篇では、佐野が「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」を声高々に発表も、ヒコロヒーの問いかけをきっかけに、梅沢や川栄が次々と“チャレンジ”内容を発表。上坂は「No Challenge, No LAWSONです！！」と元気に宣言し、終始にぎやかな掛け合いが繰り広げられる。梅沢が巨大なびっくりマークになるというユーモアあふれるボケにも注目だ。
■インタビュー
――ローソンのCM出演が決まったときの“率直な感想”を教えてください。
佐野：まずシンプルにすごくうれしかったです。うれしかった理由というのも、昔から部活の時に必ず、ローソンでおにぎりを買っていましたし、上京してから初めて住んだ家の1番近くにローソンがあって、毎日のように通っていたので、まさかそのCMに僕が出演できるということですごくうれしい気持ちでした。ご縁も感じました。
ヒコロヒー：私もすごいびっくりしました。松竹芸能がびっくりしていました。「ほんまか？！」みたいな。私の地元のローソンはすごく大きくて、そこで働いていたお姉さんがすごくかっこよくて綺麗で、当時20歳くらいのお姉さんだったと思うんですけど、ローソンさんの制服がすごく印象的でした。今日その制服をわたしも着れるのかなと思っていたのですが、全然関係なかったです（笑）。でもうれしかったです。
上坂：私もすごくびっくりしました。いつもテレビで見ていたCM だったので、今回新人クルーとしてローソンさんの制服を着られるということでとても楽しかったです。
――初めてのCM撮影はいかがでしたか？
佐野：ローソンさんのポーズがありまして、そのポーズができたことがうれしかったですね。
――常日頃いろいろなかっこいいポーズをされていますが？
佐野：このポーズが一番かっこいいです！
――撮影を通して印象が変わった方はいらっしゃいますか？
ヒコロヒー：みんな印象通りだったというか、イメージ通りのテレビで見るままでした。梅沢さんが元々大好きなんですが、現場の間もずっと梅沢節でした。「もうそれいいんだよ。さっきやっただろ！！みたいにずっとおっしゃってくださって、ちょっとほぐれる瞬間もあって、すごく勉強させていただきました。梅沢さんが1番そのままでうれしかったです。
――新人クルー役として撮影前に準備したことや意識したことはありましたか？
上坂：元気よく、明るくハキハキと喋ることを意識して今日は撮影に来ました。
――ご自身に点数を付けるとしたら何点でしたか？
上坂：店長役の川栄さんを見習って空気感を感じながら一緒に撮影できたので…
川栄：100点です！
上坂：ありがとうございます！
――新店長に就任ということですが、“新店長”という役どころを初めて聞いたときの感想を教えてください。
川栄：店長ということでまずすごく驚いたんですけど、素直にすごくうれしかったです。あと制服を（CM撮影では）初めて着ることができたので背筋が伸びる思いでした。これを着るのが夢だったのでやっと着れた！と思ってとってもうれしかったです。
――娘役の川栄さんが新店長になりました。今父親役としてどんなお気持ちですか？
梅沢：娘が新店長になったと聞いてハッピーでした。でも絶対に任せてください、うちの娘はしっかり者ですから、皆さんの期待に応えると思います。ぜひ期待してください。次の店長は私です（笑）。
川栄：狙われている!?（笑）
ヒコロヒー：娘から店長の座を奪還（笑）。
梅沢：よその店舗の店長でいいですから！（笑）
――佐野さん、上坂さん、ヒコロヒーさんが今回新たに仲間入りしました。「これから楽しみだな！と感じたポイントなどあれば教えてください。
梅沢：このお話をしてる時に感じたと思いますけど、私も含めてみんな個性が違いますから。逆にそれが面白いんじゃないですか。
――今回改めて3人と共演してみてどうでしたか？
梅沢：いやいやいや、ちゃんとやっていましたよ、文句も言わずに。今回本当に盛りだうさんな撮影でしたが、本当に真面目にやっていました。グジグジ言っていたのは私だけでしたよ（笑）。
――みなさん自身が最近“超ハッピーすぎ！”と感じた瞬間を教えてください。
佐野：M!LK というグループに所属しているのですが、バラエティーや昨年末は紅白歌合戦にも出させていただいて、メンバーと過ごす時間が増えています。12年目になるのですが、ハッピーだとしみじみ感じています。
ヒコロヒー：アルコールフリーのお酒を最近飲むようになったのですが、「今日切れてるか…！と思って家に帰った時に1本だけ残っていたときにすごくうれしいなと感じます。
上坂：今朝インスタントのお味噌汁を飲もうと思いポットでお湯を沸かしたのですが、量を測らずにぴったり線までお湯を注げたのがすごくハッピーでした。
ヒコロヒー：すごい！
川栄：最近自分の子どもと会話するときに、子どもが「〜すぎて滅！」って言うんです。「これ可愛すぎて滅!!」みたいな会話をするので、佐野さんと今日お会いすることができ、自慢できるなと思いました。
佐野：うれしすぎて滅！
川栄：生で見れた！
――本当に申し訳ないのですが、ワンショットでいただいてもよろしいでしょうか？
佐野：うれしすぎて滅！
川栄：ありがとうございます！
梅沢：私はご承知の通り明日からも地方公演があって、地方に行くと必ずローソンに行くのですが、ローソンの店員さんに「からあげクン売れてますよ！！と言われるので、それがハッピーですね。