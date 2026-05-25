佐野勇斗、“M!LKのメンバーと富士山に登る”と宣言「今年は達成したい」
俳優の佐野勇斗（M!LK）が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇。今後挑戦したいことを明かした。
【写真】離婚後初公の場 今後挑戦したいことを笑顔で語る川栄李奈
ローソンで6月2日からスタートする「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」施策にちなんで、今後挑戦したいことを聞かれ、佐野は「M!LKのメンバーと富士山に登る」とフリップで発表した。
佐野は「富士山って日本の宝ですし、日本の一番大きい山をM!LK5人で登りたいっていう目標をうちの塩崎太智が立てまして」と明かし、「いろんな目標を達成してきたんですけど、この目標がなかなか達成できなくてですね」と悔しさをにじませつつ、「今年は達成したいなということで、ハッピーな気持ちで挑みたいと思います」と意気込んだ。
佐野が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）」篇がきょう25日全国で放送開始された。
イベントにはほかに、梅沢富美男、川栄李奈、上坂樹里、ヒコロヒーが登壇した。
【写真】離婚後初公の場 今後挑戦したいことを笑顔で語る川栄李奈
ローソンで6月2日からスタートする「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」施策にちなんで、今後挑戦したいことを聞かれ、佐野は「M!LKのメンバーと富士山に登る」とフリップで発表した。
佐野は「富士山って日本の宝ですし、日本の一番大きい山をM!LK5人で登りたいっていう目標をうちの塩崎太智が立てまして」と明かし、「いろんな目標を達成してきたんですけど、この目標がなかなか達成できなくてですね」と悔しさをにじませつつ、「今年は達成したいなということで、ハッピーな気持ちで挑みたいと思います」と意気込んだ。
佐野が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）」篇がきょう25日全国で放送開始された。
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