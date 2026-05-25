フォークシンガー松山千春（70）が24日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国のトランプ大統領について私見を述べた。

「高市総理の野党からの質問に対して、中国に関して、台湾に関しての発言で中国からちょっとにらまれてるという状況なんですけど。その中国にアメリカが行ったり、今度はプーチン、ロシアが行ったり。今度、習近平さんが北朝鮮に行くかもしれない。いろんな状況はうごめいてるんだけど」と切り出した。

「その中で日本はどうやって、内政も外交もどうやっていくんだろうか。今のところ、高市総理の独断でいろんなことが進められてるっていうところが強いんだけど。アメリカ大統領のトランプさんと比べれば全然大丈夫なんだけど。アメリカどうにかならんのかね？ トランプさんの一言で、変わっていってしまうっていうのがな。裁判所からそれは違法じゃないかとかね」と続けた。

その上で「議会は何やってるんだろう？ と本当に思うんだよ。トランプ大統領がいろんなことやってるんだけどさ。それに対して、アメリカ議会、上院下院は一体どんなことやってるんだろうかとつくづく感じるな」と投げかけた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。