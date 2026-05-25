川栄李奈、離婚後初公の場 今後挑戦したいこと「旅」を笑顔で語る
俳優の川栄李奈が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇。4月10日に俳優の廣瀬智紀との離婚を発表してから、初の公の場となった。
【写真】似合ってる！おなじみローソン制服で登場した上坂樹里
以前から梅沢富美男とローソンのCMに出演している川栄は、ローソンの制服を着て登壇。今回は店長役を演じた。梅沢のほか、ともにCMに出演する上坂樹里、佐野勇斗（M!LK）、ヒコロヒーとともにトークを楽しんだ。
ローソンで6月2日からスタートする「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」施策にちなんで、今後挑戦したいことを聞かれ、川栄は「旅」とフリップで発表。「台湾とタイに行きたくて」とにっこり。現地にもローソンがあるといいことで、「店長として海外のローソンをちゃんと視察して帰ってきたいなと思っています」「経費で行かせていただきます」と笑いを誘っていた。
川栄が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる！篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）！篇がきょう25日全国で放送開始された。
【写真】似合ってる！おなじみローソン制服で登場した上坂樹里
以前から梅沢富美男とローソンのCMに出演している川栄は、ローソンの制服を着て登壇。今回は店長役を演じた。梅沢のほか、ともにCMに出演する上坂樹里、佐野勇斗（M!LK）、ヒコロヒーとともにトークを楽しんだ。
川栄が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる！篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）！篇がきょう25日全国で放送開始された。