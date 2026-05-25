ナイフとフォークは外側から！漫画『ザ・シェフ』でおさらいする「食事のマナー」基本の“き”

新社会人の歓送迎会や、大切な人との記念日ディナー。

「いざという時のテーブルマナーに自信がない…」という方も多いのではないでしょうか。

今回は、名作料理漫画『ザ・シェフ』第8話「テーブルマナー②」の作中に登場するシーンを交えながら、最低限押さえておきたい食事の基本マナーをおさらいします！

カトラリーの順番とスープの飲み方

『ザ・シェフ』第8話「テーブルマナー②」の食事シーンでは、基本中の基本となるマナーが分かりやすく描かれています。

食べにくい料理（エビ・カニ・魚など）が出たら？

ナイフとフォークは外側から：テーブルに複数並べられたカトラリーは、外側に置かれているものから順に使っていくのが鉄則です。スープは音を立てない：日本ではお味噌汁などを飲む際に音を立てても気にされませんが、洋食のスープでは「ズズズ」とすする音を立てるのはNGです。

作中では、殻付きの伊勢エビや骨付きの舌ビラメなど、難易度の高い料理が登場します。

現実のディナーでも、殻や骨が綺麗に取れずにお皿を「ガシャン！」と鳴らしてしまうのは避けたいところ。

もし食べにくい料理が出た場合は、無理に力を入れず、関節や骨の構造に沿ってナイフを入れるのがコツです。

失敗しても大丈夫！マナーの本来の意味とは

もしナイフを落としてしまったり、上手く食べられなかったりしても、パニックになる必要はありません。

作中で天才シェフの味沢匠が「同席した人間や料理人に対する心遣いだけだ」と語るように、マナーの目的は「全員が気持ちよく食事をするための思いやり」です。

失敗して落ち込むよりも、「美味しいですね」と笑顔で料理を平らげることの方が、料理人にとっては嬉しいことなのかもしれませんね。

まとめ

基本のルールを頭の片隅に入れつつ、感謝の心を持って食事を楽しむ。

これさえ忘れなければ、どんな高級レストランでもスマートに振る舞えるはずです！