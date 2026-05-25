通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.62 5.83 5.49 6.20
1MO 7.06 5.85 6.17 7.03
3MO 7.50 5.83 6.47 6.99
6MO 8.09 6.09 7.04 7.31
9MO 8.29 6.26 7.40 7.46
1YR 8.48 6.55 7.72 7.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.93 8.56 6.39
1MO 7.09 8.63 6.74
3MO 7.37 8.59 6.71
6MO 8.01 9.01 6.99
9MO 8.31 9.18 7.16
1YR 8.53 9.38 7.35
東京時間10:25現在 参考値
レンジ取引が続き、ドル円１週間は５％台
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3MO 7.50 5.83 6.47 6.99
6MO 8.09 6.09 7.04 7.31
9MO 8.29 6.26 7.40 7.46
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.31 9.18 7.16
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東京時間10:25現在 参考値
レンジ取引が続き、ドル円１週間は５％台