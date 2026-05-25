巨人は２５日、育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）を支配下登録すると発表した。背番号は「０１３」から「５０」に変更となる。

ドミニカ共和国で球団が行ったトライアウトを１５歳で受験。１６歳で育成選手として来日し、６年目で念願の初昇格となる。身長１９４センチ、体重１０６キロの右の長距離砲で、得点力が課題の打線の起爆剤として期待がかかる。

２４年にはイースタン・リーグ２位の１５本塁打。昨年も２軍でチーム２位タイの８本塁打と日本野球を学びながら順調に階段を上ってきた。

今季は２軍ファーム・リーグで主に一塁を守って２６試合、打率３割３厘、３本塁打をマーク。今月２４日のハヤテ戦（静岡）は「５番・一塁」で５打数３安打４打点とアピールしていた。

巨人では開幕前の宇都宮、ルシアーノ、４月の平山に続いて今季４人目の育成選手からの昇格。これで支配下選手は６６人となり上限の７０人まで残り４枠となる。

支配下の外国人は投手のウィットリー、マルティネス、ハワード、マタ、バルドナード、ルシアーノ、野手のキャベッジ、ダルベックに続きティマで９人目。現在１軍登録されているのはマルティネス、ウィトリー、キャベッジ、ダルベックの４人。外国人枠は「５」で１枠空いている。