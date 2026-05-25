5月22日（金）『キュウソネコカミのカミラジ』が放送された。いつものスタジオを飛び出し、5月5日（火・祝）に開催された（4日は悪天候により中止）、OTODAMA‘26の楽屋で収録！ゲストに四星球の康雄、超能力戦士ドリアンからやっさんを招き、フェスの熱冷めやらぬ中、楽屋トークが繰り広げられた。

©️ABCラジオ

今回は音楽なし、トークのみの30分！さっそく話題は四星球のパフォーマンスについて。

これまでに作り上げられてきたものと、今日でしか生まれない言葉によるMCがよかった、とキュウソネコカミのセイヤとヨコタが絶賛。さらにリハで他のアーティストの曲を歌詞カードもなく歌っていたり、カバーソングのためだけに普段は使わないキーボードを弾いたりと、四星球のメンバー全員の実力に驚きの様子。そんな中、話題の四星球の康雄（シンガー）が登場。ブリーフ１枚で現れ、ピンマイクが付けられずにバタバタしている中、超能力戦士ドリアンのやっさんも遅れて登場。

ゲストも揃ったところで話はライブの振り返りに。四星球はCANDY TUNEの倍倍FIGHT！をカバーし、周りからまったく関係ないやんとつっこまれつつも「みんな知ってるから」と話す康雄。「めちゃめちゃ気持ちいいからもっかいいこう！」と２回も倍倍FIGHT！を演奏することになり、メンバーは戸惑っていたようだが、康雄はバンドのおかげ。と楽しくパフォーマンスできたことを話した。また、ドリアンについても「でもドリアンが（四星球の流れを）続けてくれたっていうね」とノリの良さやパフォーマンスを褒めた。

ドリアンのやっさんは、「いわゆる野外フェス的な、大型のステージフェスに初めて出してもらったのがOTODAMAだったので。トップバッターで最初出させてもらったそのあと、ステージの（規模）が下がって。でもその時に一気に階段上るな、っていうことを言われて…」と話しているところに康雄がすかざす「ステージの規模が大きい、小さいって言うな！」と愛のある突っ込みも（笑）。全員でOTODAMAへの想いを語った。

OTODAMAに行った人はもちろん、アフタートーク的特別回。全編はradikoタイムフリーにて配信中。