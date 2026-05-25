京写が大幅続伸、２９年３月期に営業利益２０億円目指す中計を評価

京写<6837.T>が大幅続伸している。前週末２２日の取引終了後に、３６年３月期に売上高４００億円（２６年３月期２４６億９７００万円）、営業利益４０億円（同８億２５００万円）を目指す長期ビジョンと、２９年３月期に売上高２８０億円、営業利益２０億円を目指す中期経営計画を発表しており、好材料視されている。



１０年後の姿として、熱対策技術と印刷技術で設計・開発からリサイクルの全プロセスで最適なソリューションを提供する企業像を目指しており、２９年３月期までの３年間で構造改革をやりとげ、新市場への展開や高付加価値製品の開発など成長分野への挑戦や、ＤＸ・ＡＩを積極活用し、生産性向上への取り組みを続けることで事業基盤の確立を推進するとしている。



出所：MINKABU PRESS