開催：2026.5.25

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 2 - 1 [レンジャーズ]

MLBの試合が25日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレンジャーズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

2回表、4番 ジェーコブ・バーガー 2球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 LAA 0-1 TEX

3回裏、2番 マイク・トラウト 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-1 TEX

9回裏、さらにセカンドが悪送球でエンゼルス得点 LAA 2-1 TEX

試合は2対1でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのサミュエル・バックマンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのギャビン・コリアーで、ここまで1勝1敗0S。

ここまでエンゼルスは20勝34敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方レンジャーズは24勝28敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 11:06:23 更新