25日11時現在の日経平均株価は前週末比2031.40円（3.21％）高の6万5370.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は697、値下がりは833、変わらずは33。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を385.37円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が319.80円、東エレク <8035>が173.98円、ＴＤＫ <6762>が159.40円、キオクシア <285A>が146.89円と続く。



マイナス寄与度は20.78円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が17.7円、テルモ <4543>が16.22円、バンナムＨＤ <7832>が7.44円、任天堂 <7974>が5.93円と続いている。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、空運、電気機器、繊維と続く。値下がり上位には鉱業、小売、証券・商品が並んでいる。



※11時0分14秒時点



株探ニュース