俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5月31日、第21話「風雲！竹田城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を披露。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

天才軍師・黒田官兵衛をはじめ、次回予告には毛利と織田の間で揺れる播磨の国衆・別所家一門衆・別所賀相（田中美央）、その弟・別所重棟（忍成修吾）、摂津・有岡城主・荒木村重（トータス松本）の妻・だし（山谷花純）と新キャラクターの姿が続々。SNS上には「ついに官兵衛」「（1980年代に放送されたTBSの人気バラエティー番組）『風雲！たけし城』感よw」「（2022年の大河）『鎌倉殿の13人』で（源頼家の別妻）せつを演じた山谷花純さん、楽しみ」などの声。“播磨編”に突入に期待が高まっている。