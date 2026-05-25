読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で０・４％高。日経平均は３・１％高、ＴＯＰＩＸは０・７％高となった。

週半ばまでは日米の長期金利上昇や原油高に対する警戒が強く、株式の手掛けづらさが意識された。しかし、米国とイランの和平交渉進展に対する期待が高まって原油価格が急落し、米国の長期金利が大きく低下したことから、後半にかけては地合いが一変。日経平均は２１日、２２日と連日で４桁の上昇となり、２２日には史上最高値を更新した。

読売３３３は上昇したが、３指数の中では最もパフォーマンスが悪かった。株高の流れが強まった２１日と２２日は、大型グロース株が上昇を牽引。出資先である米オープンＡＩの早期上場観測を受けてソフトバンクグループ（９９８４）に買いが殺到しており、この銘柄の影響を大きく受ける日経平均の動きの良さが目立った。大型グロース株の注目度が高まる一方で、内需株は週後半の株高局面でも売りに押される銘柄が散見された。物色に濃淡がつく局面では「等ウェート型」の読売３３３は値幅が抑えられやすく、日経平均と比べて見劣りする動きとなった。

個別株の動向は？

太陽誘電（６９７６）が週間で３割を超える上昇率。村田製作所（６９８１）なども強く、電子部品株に追い風の環境の中、同社がアナリスト向けに開催したスモールミーティングの内容が高く評価された。好決算を発表したキオクシアＨＤ（２８５Ａ）が１８日にストップ高。この日は買いが殺到して取引時間中には値がつかなかった。

一方、前の週に決算を受けて急落したフジクラ（５８０３）が週の半ばまで強烈に売り込まれた。国内長期金利が上昇する中、住友不動産（８８３０）や大林組（１８０２）など不動産・建設関連の弱さが目立った。

構成銘柄紹介

リクルートホールディングス（６０９８）

求人サイト「インディード」や人材派遣など、人材関連のビジネスを幅広く手掛ける。今期は２５％最終増益を計画。年初に株価が大きく調整した後、やや持ち直して下げ止まり感が出ていただけに、決算に対して株価も強い反応を示した。１万円の大台に乗せる場面もあり、年初来高値を更新している。時価総額は約１４兆４１００億円。

テルモ（４５４３）

医療機器大手。前期の着地は前の期比１２％営業増益となり、今期は２７％営業増益を計画している。先行き不透明感から期初の見通しを保守的に出してくる企業が多い中、前期の増益率を大きく上回る強気な計画が好感されて、株価が急騰。発表前は下値模索が続いていたが、一気に年初来高値を更新した。時価総額は約３兆５４００億円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

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