サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）で優勝を目指す日本代表は25日、千葉市内で本大会へ向けた合宿をスタートさせた。練習は一般公開され、ファンが見守る中で選手らが体を動かした。

初日から参加するのはFW上田、MF堂安、佐野海、中村ら一部の欧州組に加え、DF長友ら国内組3選手、31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）までの限定招集となるDF吉田ら26選手中13選手。アジア人最多5度目のW杯出場となる長友が、4月に就任した中村俊輔コーチと談笑する姿も見られた。

練習前にオフシャルパートナーのキリンから応援フラッグを贈呈され、長友と吉田がチームを代表して受け取った。

右鎖骨骨折の負傷で状態が不安視されていた鈴木唯も全体練習に参加した。

GK鈴木彩、DF冨安、MF遠藤、伊東、久保らは遅れて合流する予定。27日にECL決勝を控えるMF鎌田はメキシコ入り直前に合流する。

31日には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）でアイスランドとの壮行試合を行う。途中合流組はコンディション次第でアイスランド戦を回避する可能性がある。

チームは来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに移動し、同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに入る。

6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組の初戦でオランダと対戦する。20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にはスウェーデンと顔を合わせる。