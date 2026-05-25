【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２４日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「米国の代表団に合意を急がないよう指示した」と自身のＳＮＳに投稿した。

２３日には、イランとの協議は「最終段階にある」としていたが、イランの出方や協議の進展を慎重に見極める考えを示したものとみられる。

トランプ氏は「時間は我々の味方だ」とした上で、イラン船舶を対象とした海上封鎖措置について、「合意が成立し、署名されるまで、全面的に維持される。（協議の）失敗は許されない」と強調した。この日の別の投稿では、「まだ交渉は完全にはまとまっていない。悪い合意は結ばない」とも訴えた。

米紙ニューヨーク・タイムズは２４日、米国とイランがホルムズ海峡の開放とイランの高濃縮ウランの廃棄で原則合意したものの、署名には至っていないと報じた。両国間で詰めの交渉が行われているとみられる。

イランの主要通信社タスニム通信は２４日、米側との交渉で「イランの資産凍結解除を含む特定の条項」が現時点でも解決されていないと報じた。イラン側が譲歩することはないとして、「合意が破綻する可能性はまだある」との見方も伝えている。

イラン国営通信によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は２４日、国営テレビ幹部との会合で、最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）での協議結果を最高指導者モジタバ・ハメネイ師が承認しない限りは、何も決定されないと述べた。米主要ニュースサイト・アクシオスも同日、米政府高官の話として、戦闘終結の合意に向けて、モジタバ師の承認に「数日かかる可能性がある」と伝えた。

イラン外務省報道官は２３日、１４項目の覚書の完成が近いとし、結論は「３、４日でわかる」と語っていた。イラン側も合意実現に向けて覚書の内容を慎重に精査している模様だ。