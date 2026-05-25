アプリを利用する視覚障害者（プライムアシスタンス提供）

視覚障害者の日常生活や移動を支援するため、平塚市は今月から、スマートフォンを活用した遠隔サポートのアプリを導入した。視覚障害者が自宅や外出先で必要なときに、スマホのカメラ映像などを基に専門のオペレーターが通話でサポートする。

コールセンター業務などを行うプライムアシスタンス（東京都中野区）のアプリ「アイコサポート」を活用。書類を確認する、家電製品を操作する、買い物先で商品を選ぶなど、視覚情報が必要になるさまざまな場面で利用できる。

利用者側のカメラ映像を基にオペレーターが通話でサポートする仕組みで、スマホの位置情報を活用した道案内も可能。オペレーターは視覚障害者を支援するために必要な研修を受けている。

同アプリを導入した自治体は鹿児島県阿久根市、鳥取県、厚木市に続いて全国４例目で、神奈川県内では２例目。平塚市は視覚障害者の日常生活や移動を支援する担い手が不足している状況を補完するため、導入を決めた。

市内在住の１８歳以上の視覚障害者が対象で、利用は無料。利用時間は午前９時〜午後９時で、１カ月の利用上限は２時間。市障がい福祉課の窓口（市役所１階）で利用申請し、市が交付するＩＤとパスワードを使用する。

問い合わせは、同課電話０４６３（２１）８７７４。