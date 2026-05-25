Nintendo Switch Online「いっせいトライアル」に「BALL x PIT」登場5月26日から期間限定で遊び放題
任天堂は、Devolver Digitalのサバイバルローグライト「BALL x PIT」を対象に、「Nintendo Switch Online」加入者限定の無料体験イベント「いっせいトライアル」を5月26日12時から6月1日17時59分まで開催する。
「BALL x PIT」は、仲間のヒーローたちとボールを武器にモンスターが棲む底無しの穴へ飛び込んでいく、ハイテンポなファンタジーローグライトゲーム。不思議な力を持つ球や資源を開発しながら、ヒーローを雇って仲間を増やし、お宝を求めて危険な冒険に挑んでいく。
「いっせいトライアル」では期間中、「Nintendo Switch Online」加入者限定で無料でプレイ可能。マイニンテンドーストアのページからソフトをダウンロード、またはNintendo Switch 2 / Nintendo Switchのニンテンドーeショップ「BALL x PIT」ページの上部に「いっせいトライアル」と表示されている箇所からソフトをダウンロードすることで「いっせいトライアル」に参加できる。
□マイニンテンドーストア「BALL x PIT」のページ【BALL x PIT [Nintendo Switch Onlineいっせいトライアル]】
また、「いっせいトライアル」とあわせて、「BALL x PIT」ダウンロード版ソフトのセールも実施。5月26日12時から6月8日23時59分までは、通常価格1,700円が33%オフの1,139円で販売される。
いっせいトライアル期間
・5月26日12時～6月1日17時59分
セール期間
・5月26日12時～6月8日23時59分
【セール価格】
1,700円 → 1,139円（33%オフ）
[トピックス]『BALL x PIT』が5月26日から期間限定で遊び放題。Nintendo Switch Online加入者限定イベント「いっせいトライアル」開催。https://t.co/3bK57DqX0zhttps://t.co/3bK57DqX0z- 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 25, 2026
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