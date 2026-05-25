【Nintendo Switch Online「いっせいトライアル」：BALL x PIT】 実施期間：5月26日～6月1日17時59分

任天堂は、Devolver Digitalのサバイバルローグライト「BALL x PIT」を対象に、「Nintendo Switch Online」加入者限定の無料体験イベント「いっせいトライアル」を5月26日12時から6月1日17時59分まで開催する。

「BALL x PIT」は、仲間のヒーローたちとボールを武器にモンスターが棲む底無しの穴へ飛び込んでいく、ハイテンポなファンタジーローグライトゲーム。不思議な力を持つ球や資源を開発しながら、ヒーローを雇って仲間を増やし、お宝を求めて危険な冒険に挑んでいく。

「いっせいトライアル」では期間中、「Nintendo Switch Online」加入者限定で無料でプレイ可能。マイニンテンドーストアのページからソフトをダウンロード、またはNintendo Switch 2 / Nintendo Switchのニンテンドーeショップ「BALL x PIT」ページの上部に「いっせいトライアル」と表示されている箇所からソフトをダウンロードすることで「いっせいトライアル」に参加できる。

□マイニンテンドーストア「BALL x PIT」のページ

【BALL x PIT [Nintendo Switch Onlineいっせいトライアル]】

また、「いっせいトライアル」とあわせて、「BALL x PIT」ダウンロード版ソフトのセールも実施。5月26日12時から6月8日23時59分までは、通常価格1,700円が33%オフの1,139円で販売される。

いっせいトライアル期間

・5月26日12時～6月1日17時59分

セール期間

・5月26日12時～6月8日23時59分

【セール価格】

1,700円 → 1,139円（33%オフ）

BALL x PIT (C) 2025 Kenny Sun. All rights reserved.