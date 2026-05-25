【CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）】 5月27日 発売予定 価格：オープン（参考価格：1,408円）

サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として「CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）」を5月27日に発売する。価格はオープン。参考価格は1,408円。

本製品は、ドック本体に上からかぶせるだけで、Switch2本体へのホコリの付着や、ドック内部への侵入を防げるカバー。旅行などで長期間使用しない際にかぶせておくことで、ホコリによる故障リスクを軽減する。

左右にゆとりを持たせた設計により、Joy-Con2を装着したままでもカバーの装着が可能。側面にはケーブル用の切り込みが設けられており、電源ケーブルなどを接続したまま使用できる。水洗いが可能なため、ホコリが付着しても清潔な状態を保てる。

「CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）」

カラー（JAN）：ブラック（4544859036996）

対応機種：Nintendo Switch 2 ドック/Nintendo Switchドック（有機ELモデル含む）

セット内容：ホコリ防止カバー×1

素材：ポリエステル

サイズ：約28.5×14.0×5.7cm

重量：約28g

【主な特長】

・Switch2本体を接続したドックに上からかぶせるだけで、Switch2本体へのホコリの付着や、ドック内部への侵入を防ぐ。

※プレイ中（電源ON時）は、カバーを取り外してください。

・電源OFF後にかぶせても熱がこもりにくいメッシュタイプ

・左右にゆとりを持たせた設計により、Joy-Con2を装着したままでもカバーを装着できる。

・両側面にケーブル用の切り込みを設けており、電源ケーブルなどを接続したまま使用できる。

・水洗いが可能なため、ホコリが付着しても清潔な状態を保てます。※手洗いのみ可能です。

・Switch／Switch（有機ELモデル）用ドックにも対応している。

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