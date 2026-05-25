女優の沢尻エリカ（40）が5月23日、写真集「DAY OFF」（幻冬舎）を発売した。2007年発売の写真集「ERICA」から約20年ぶりとなる。本作は完全セルフプロデュースをウリにしており、衣装はすべて本人の私物だという。

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40歳を前に写真集を出した女性芸能人といえば、異例の大ヒットを記録した元「モーニング娘。」のゴマキこと後藤真希（40）や、健康的キャラからセクシー路線を印象づけた女優の上戸彩（40）が記憶に新しい。

「沢尻さんも30代最後として、スッピンや体型も絞り過ぎない年相応でリアルな表情を見せています。イルカと戯れて泳ぐシーンや神秘的なカットなど、水着姿もナチュラルな妖艶さがあって健康的なイメージの一冊でした。今年4月に40代に入ったタイミングでの写真集の売り上げは、不祥事も重ねた芸能界で再起できるかの指標になるでしょう。発売直後で、週間ランキングは出ていませんが、発売前からアマゾン『タレント写真集』1位のほか、他ランキングでも上位に入っていて、ゴマキに続けるか注目を集めています」（女性誌ライター）

23日に放送された日本テレビ系バラエティー番組「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」に出演後はXで、「エリカ様」がトレンド入り。約20年前に主演映画の舞台挨拶で不機嫌をあらわにしてバッシングされた「別に」騒動もネタにできる余裕も話題に。

「『別に』騒動後、結婚などもあり3年ほど芸能活動から離れていました。その後、復活しましたが、2020年大河ドラマ『麒麟がくる』の帰蝶役を控えながら19年に麻薬取締法違反の容疑で逮捕。ドラマは降板し、再び芸能活動を自粛し、24年2月に4年ぶりに舞台で復帰。一度は女優復帰は考えていないとも公表していましたが、莫大な違約金も報じられてきましたし、生きるためにはこの業界にしがみつくしかないのが現状でしょう」（前出のライター）

とはいえ、現在は広告モデルなどを務めながら、今年2月公開の成田凌（32）主演映画「#拡散」に主要キャストとして出演。演技力は評価され、今年は主演舞台も控える。

「24年の舞台もチケットは即完売で、ふたを開ければ女性客の割合が大半。写真集のお渡し会も女性ファンが多く、抽選券当てるために複数部購入する人も少なくなかったようです。実際、“信者化”したファンは多い印象です。映画『ヘルタースケルター』で彼女のヌード表現や狂気的な演技でファンになったという層も。沢尻さんはビジネスではなく、リアルのサバサバ系。お渡し会などでもそうした評価が上がる。美人ではありますが、取り繕うのではなくファッションや体型も等身大なのが好印象のよう。同性支持が高いのは大きい」（芸能プロダクション関係者）

果たして、写真集は大ヒットとなるか。

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