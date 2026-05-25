U-17コロンビア代表のサミュエル・マルティネスが注目されている

イングランド1部リバプールが、コロンビアの次世代を担う17歳の若き才能の獲得に向けて動いている。

ターゲットとなっているのは、アトレティコ・ナシオナルに所属するU-17コロンビア代表MFサミュエル・マルティネスだ。英メディア「ジ・アスレチック」が現地時間5月24日に報じた内容によると、リバプールがこの争奪戦をリードしていると伝えている。

マルティネスは、4月に行われたCONMEBOL U-17選手権で強烈なインパクトを残した。「すらりとした体格、直立したランニングスタイル、短いバーストでの爆発的なスピードは、ブラジルの伝説的な選手であるカカの姿を連想させた」と報じられており、往年の名レジェンドに例えられるほどの圧倒的なポテンシャルが、欧州の複数トップクラブのスカウト陣の目を釘付けにしたと指摘している。

コロンビアは決勝戦でアルゼンチンに4-0の圧勝を収めてタイトルを獲得。マルティネスはその戦術の中心として君臨した。11月に行われるU-17ワールドカップでは日本と同組。ピッチ上では「高い耐久性と強い技術力を示した」と称賛されており、「相手陣内で計算されたリスクを冒し、ボールを保持したときは横方向ではなく前方を向く傾向がある」とその卓越したビジョンと言動が高く評価されている。

当初はバイエルン・ミュンヘンが獲得レースの最前線に立っているとみられていたが、現在はリバプールが契約合意に近づいている模様だ。18歳の誕生日を迎えるまでは現所属クラブにとどまり、正式契約が結ばれればマージーサイドへと渡る。急速に脚光を浴びる17歳の神童は、「夢が現実になりつつある」と伝えており、今後の欧州でのさらなる成長に大きな期待が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）