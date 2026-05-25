記事ポイント ホテル業界専門のシンポジウム展示会が2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催される総支配人・F&B・外資オペレーターなど6つのセッションが10時から17時40分まで実施される参加費は無料、ホテル事業者や投資会社・地方自治体なども対象 ホテル業界専門のシンポジウム展示会が2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催される総支配人・F&B・外資オペレーターなど6つのセッションが10時から17時40分まで実施される参加費は無料、ホテル事業者や投資会社・地方自治体なども対象

ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が、2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます。

主催はホテル業界専門メディアを運営するHOTERES（オータパブリケイションズ）で、参加費は無料です。

インバウンド需要が量的回復を超えた2026年、「選ばれる理由」を再定義する経営・運営の実践知が一堂に集まる機会となっています。

「HOTERES EXPO東京 2026」





イベント名：HOTERES EXPO東京 2026開催日時：2026年6月15日（月）10:00〜18:00（9:45入場開始、途中入退場可）開催場所：品川プリンスホテル プリンスホール（東京都港区高輪4丁目10-30）主催：HOTERES（株式会社オータパブリケイションズ）参加費：無料形式：セミナーシンポジウム＋展示会形式（各セッションは個別登録制）対象：ホテル事業者、経営会社、運営会社、投資会社、ホテルPMCM、AM、デザイン設計施工会社、地方自治体、金融関連会社、シンクタンク、コンサルティング、教育関連 ほか

今回のテーマは「『選ばれる理由』を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」です。

ホテル事業者の経営・運営・現場課題に直結する商材・サービス・ソリューションが展示とセミナーを通じて紹介され、出展企業と来場者のビジネスマッチングの場として機能します。

セッションは計6本、10時から17時40分まで60分刻みで組まれています。





前回開催の展示会場では、複数の企業ブースが並ぶ中、出展者スタッフと来場者が対面で商談・情報交換を行います。

ホテル向け製品・ソリューションのブース出展も受け付けており、協賛スポンサーの募集は2026年5月20日まで実施されています。

6つのセッション概要

各セッションはいずれも60分間で、個別登録制として実施されます。

総支配人の現場経営から外資オペレーターのブランド戦略、F&B・宿泊主体型ホテルの運営効率化、さらにホテル業界の最新トレンド分析まで、多角的なテーマが設定されています。

セッション1：総支配人セッション（10:00〜11:00）テーマ：「TOP RUNNER 東京ホテル市場を支える総支配人の現場力」パネリスト：品川プリンスホテル 総支配人 春山 新悟氏、パレスホテル東京 総支配人 渡部 勝氏、東京ステーションホテル 総支配人 藤崎 斉氏モデレーター：月刊HOTERES編集長 義田 真平

インバウンド需要の回復と高価格帯ホテルの開業が続く東京市場を舞台に、主要3ホテルの総支配人が登壇します。

競争環境の捉え方、人材不足への対応、サービス品質の維持向上について、現場の視点から運営の方向性が語られます。

セッション2：外販・EC事業セッション（11:20〜12:20）テーマ：「ホテルの世界観を広げる 外販・EC事業ブランディング最前線2026」パネリスト：近日公開予定モデレーター：株式会社オータパブリケイションズ 経営調査室 室長 長谷川 耕平

外販・EC事業で実績を持つホテルの取り組みが紹介されるセッションです。

ブランド価値を高めながら収益化を実現する商品設計・販売戦略の具体的な手法に焦点が当てられます。

セッション3：F&Bセッション（12:40〜13:40）テーマ：「F&Bが変えるホテルの競争力 料飲戦略2026」モデレーター：月刊HOTERES編集長 義田 真平

料飲部門をホテルのブランド価値形成の柱と位置づける3社のトップが登壇します。

レストランの魅力向上・宴会婚礼との連動・地域食材活用・外来需要の取り込みといった多角的な料飲戦略が議論されます。

セッション4：ホテル運営会社トップセッション（14:00〜15:00）テーマ：「ブランドは”増やす”のか、”再編する”のか。― アコーとIHGに見る日本市場の戦略分岐 ―」パネリスト：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 開発ディレクター 辻本 祐里氏、アコージャパン 開発部長 永澤 伸介氏モデレーター：株式会社オータパブリケイションズ 執行役員 エグゼクティブプロデューサー 武田 雅樹

アコーによる大規模リブランドとIHGによるポートフォリオ構築という、同じ日本市場で異なるアプローチをとる外資オペレーター2社の戦略が比較されます。

「開発」から「再編」へと移行する日本市場の構造変化が読み解かれます。

セッション5：宿泊主体型ホテルトップセッション（15:20〜16:20）テーマ：「キーワードで紐解く宿泊主体型ホテルの未来 高効率時代の勝ち筋を探る」パネリスト：ポラリス・ホールディングス株式会社 取締役COO 下嶋 一義氏、Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd. Founder and CEO 松田 励氏モデレーター：株式会社JTB総合研究所 主席研究員 栗林 照暢氏、株式会社オータパブリケイションズ 執行役員 HOTERESデーターセンター長 林田 研二

テクノロジー「suitebook」を活用して効率化を推進するポラリス・ホールディングスと、タイ発の宿泊ブランドKokotelの創業者が登壇します。

IT活用による超効率化運営の手法とアジア市場の視点が組み合わさったセッションです。

セッション6：HOTERESトレンドセッション（16:40〜17:40）テーマ：「ホテレスが注目する最先端の業界トレンドは如何に、HOTERESトレンド2026」登壇：HOTERES編集部員

HOTERES編集部が独自に収集・分析した情報をもとに、2026年のホテル業界注目キーワードが公開されます。

大阪IRの開業や温泉文化の無形文化遺産登録が見込まれる2030年・インバウンド6000万人時代を見据えた業界動向が示されます。

「HOTERES EXPO東京 2026」は、総支配人・外販EC・F&B・外資ブランド・宿泊主体型・業界トレンドという6テーマのセッションに加え、ホテル向けソリューションの展示会が同日開催される構成です。

ホテル事業者から地方自治体・金融関連会社まで幅広い業種が対象で、参加費無料のまま約8時間にわたって業界の最前線に触れられます。

参加申し込みの受け付けは公式フォームで行われています。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 各セッションへの参加に別途申し込みは必要ですか？

A. 各セッションは個別登録制となっており、参加するセッションごとに申し込みが必要です。

イベント全体の参加費は無料です。

Q. 登壇者やセッション内容は変更されることがありますか？

A. イベントのタイトル・内容・登壇者は変更が生じる可能性があります。

最新情報はホテレスオンラインに随時更新されます。

Q. 展示ブースへの出展はまだ申し込めますか？

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