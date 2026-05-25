3種の夏トップス！ OUR WACOAL×YANUK カップインウェア

記事ポイント 「OUR WACOAL」と「YANUK」の初コラボレーションによるカップインウェア3種が登場します。発売日は2026年6月4日(木)で、YANUK ONLINE STOREやOUR WACOAL ONLINE STOREなどで販売されます。パイルタンクトップ、バイカラーキャミソール、ベアキャミソールがデニムに合わせやすい設計で展開されます。 「OUR WACOAL」と「YANUK」の初コラボレーションによるカップインウェア3種が登場します。発売日は2026年6月4日(木)で、YANUK ONLINE STOREやOUR WACOAL ONLINE STOREなどで販売されます。パイルタンクトップ、バイカラーキャミソール、ベアキャミソールがデニムに合わせやすい設計で展開されます。

ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL」と、カイタックインターナショナルが運営するデニムブランド「YANUK」が初めてコラボレーションします。

2026年6月4日(木)から発売されるカップインウェア3種は、デニムに合わせたハイサマーのスタイリングを組み立てやすいラインナップです。

OUR WACOAL×YANUK「カップインウェア」





発売日：2026年6月4日(木)発売先：YANUK ONLINE STORE / YANUK SHOP全店舗 / OUR WACOAL ONLINE STORE / OUR WACOAL 一部店舗 / ZOZOTOWN展開商品：Cup In Pile Tank Top / Cup In Bicolor Camisole / Cup In Bare Camisoleサイズ展開：M・L展開

OUR WACOAL×YANUK「カップインウェア」は、着心地の良さやシルエットの美しさにこだわる2ブランドによる初のコラボレーションアイテムです。

ラインナップは、タンクトップ、バイカラーキャミソール、ベアキャミソールの3種で構成されています。

デニムに合わせやすい素材感や配色、インナーとしても使えるカップイン仕様により、夏の外出や週末のカジュアルスタイルに取り入れやすいアイテムです。

カップインウェア3種

コラボレーションアイテム3種は、OUR WACOALが展開するカップインウェアの機能性と、YANUKのデニムスタイルに合う色・素材・シルエットを組み合わせています。

各アイテムはM・Lの2サイズ展開で、価格は9,900円(税込)から11,000円(税込)です。

Cup In Pile Tank Top





商品名：Cup In Pile Tank Top品番：57162508カラー名：GRN CGYサイズ展開：M・L展開価格：11,000円(税込)

Cup In Pile Tank Topは、OUR WACOALで定番人気のスクエアネックタンクトップを、デニムと相性のいいパイル素材で仕立てたエクスクルーシヴな1枚です。

ハイゲージでコンパクトに編み立てたパイル地が上質なムードを添え、コットン混のさらっとした肌ざわりが暑い季節の着用感を支えます。





ニュアンスのあるグリーンカラーとチャコールグレーが、インディゴや淡色デニムの印象を軽やかに見せます。

裾にはYANUKオリジナル刺繍が入り、シンプルなタンクトップ姿にブランドコラボレーションらしいアクセントが加わります。

Cup In Bicolor Camisole





商品名：Cup In Bicolor Camisole品番：57162506カラー名：BRW GRNサイズ展開：M・L展開価格：9,900円(税込)

Cup In Bicolor Camisoleは、ボディラインに沿う端正なシルエットと、配色パイピングが特徴のカップインキャミソールです。

グリーンとブルーを組み合わせた配色が、デニムパンツやデニムジャケットを合わせる夏のスタイリングに清涼感を添えます。





ストラップは長さ調整が可能で、バック側は取り外せる仕様です。

クロス着けなどのアレンジに対応し、羽織りものの下に合わせる日や、肩まわりをすっきり見せたい外出シーンにも使いやすい設計です。

Cup In Bare Camisole





商品名：Cup In Bare Camisole品番：57162507カラー名：WHT BLKサイズ展開：M・L展開価格：11,000円(税込)

Cup In Bare Camisoleは、1枚で着用するスタイルから、シアートップスやカーディガンのインナーまで対応するベーシックなカップインベアキャミソールです。

やわらかい風合いと光沢感を備えたテンセル(TM)ブランドのリヨセル繊維混素材が使われ、素肌に触れる夏の装いに心地よさを加えます。





WHTとBLKのカラー展開は、デニムやシアー素材の羽織りに合わせやすいベーシックな印象です。

肩まわりを見せるデザインにより、真夏のカジュアルスタイルにヘルシーな抜け感が生まれます。

ブランドの背景





OUR WACOALは、ワコールが展開するファッションブランドです。

服と下着の役割を1枚でかなえるカップインウェアを中心に、スタイリングの幅を広げるアイテムを展開しています。





YANUKは、L.A.のリラックス感から生まれたデニムブランドです。

選び抜かれた素材とカッティング、心地よいはきごこちを軸に、シルエットの美しさを追求しています。

3種のカップインウェアは、9,900円(税込)から11,000円(税込)の価格帯で、デニムに合わせる夏のトップス選びを具体的に広げます。

パイル素材、配色ストラップ、テンセル(TM)ブランドのリヨセル繊維混素材という異なる特徴により、1枚着、羽織り合わせ、インナー使いまでシーン別に選べます。

OUR WACOAL×YANUK「カップインウェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. OUR WACOAL×YANUK「カップインウェア」の発売日はいつですか？

A. 発売日は2026年6月4日(木)です。

Q. 販売先はどこですか？

A. YANUK ONLINE STORE、YANUK SHOP全店舗、OUR WACOAL ONLINE STORE、OUR WACOAL 一部店舗、ZOZOTOWNで販売されます。

Q. 展開サイズは何ですか？

A. 3商品すべてM・L展開です。

Q. テンセル(TM)ブランドの表記は何を示しますか？

A. TENCEL及びテンセルは、Lenzing AGの商標です。

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