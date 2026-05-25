伝説の“ホコ天”バンドとして人気を博したＪＵＮ ＳＫＹ ＷＡＬＫＥＲ（Ｓ）が２５日、フジテレビ系「ノンストップ！」で生ライブ。大ファンだというスピードワゴン・井戸田潤が高校時代のジュンスカの思い出を振り返った。

ジュンスカは８０年、中学生の頃に出会ってバンドを結成。８０年代後半には原宿のホコ天でのパフォーマンスで火が付き、８８年にメジャーデビューを果たす。９７年に解散するも、１２年に完全復活し、今も精力的に活動を続けている。

スタジオで「全部このままで」を披露したが、ジュンスカ世代のバナナマン設楽統、井戸田、坂下千里子らは大興奮。坂下は「下敷き入れてました！」と伝えると、井戸田は「高校時代、ライブ行きました！」と熱烈アピール。

井戸田は「ライブ、大阪まで。（自分は）名古屋なんですけど。それで終電に乗り損ねて、朝までコンビニの前にいて。その後いろいろあって停学になりました」と言うと、ボーカルの宮田和弥は「ジュンスカ停学」と笑っていた。

設楽も「誰かが学校でかけて、みんなで聞いた思い出が」と懐かしがっていた。

ネットでも「ノンストップにまさかのジュンスカ！激アガリ！！」「ジュンスカ懐かし過ぎるし、ホコ天通ってたのも懐かしい」「令和の朝にジュンスカの生ライブ」「我が家は大盛り上がりです」など、興奮投稿が殺到していた。