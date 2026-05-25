あなたの“猫ごはん係”の熟練度はどのくらい？おいしく食べてもらうために猛者がやっている創意工夫を紹介します

猫の飼い主のみなさんは、猫においしくご飯を食べてもらうために様々な工夫をしているのではないでしょうか。そんなみなさんへ、猫をこよなく愛する獣医学博士の岩崎永治さんが、「猫のごはん係」の創意工夫と役立つ豆知識をお送りします。



文＝岩崎永治

毎日の猫のごはん、皆様はどんなことを考えて、どんなことをしながら食事を用意しているでしょうか？猫好きの皆さん、猫がごはんを食べる姿を見るのが大好きですよね。でも、好きなだけでいいですか？

もっと猫様にご満足いただけるよう努力するのが下僕としての猫ごはん係の務めです。今日は「熟練者たる猫ごはん係の姿」をご紹介します。皆さん、どれだけ当てはまるでしょうか？

飽きやすい猫さんのために…

ごはん係の準備は今日のカリカリを選ぶことから始まります。

猫はすぐ飽きます。とにかく飽きるのです。これは野生下で栄養バランスが偏らないためとか、毒を蓄積しないための防御システムといわれています。えり好みできるほど、野生下でも猫の食事は豊富だったようです。

そんな生態的背景を知ってか知らずか、熟練者は猫の食いつきがよかったカリカリを数種類ストックしています。人間でも2日目のカレーが進まないことがありますね。猫はもっと極端で、実は1食の中でも飽きていたりしています。

歴戦の猛者となった猫ごはん係となると、異なるメーカーや風味を混ぜたりすると食いつきがよくなることを熟知しています。懐石料理やビュッフェのように、ちょこっとずつ、いろんな種類を食べるのが贅沢なのです。

最近は「だしパック」をカリカリの袋に入れるだけで風味を変える方法も知られるようになりました。猫は味よりも香りで食べているんです。

お皿は背丈の高い幅広の平皿を用意します。屈んで食べるよりも食べやすくなるのは有名です。猫が高齢になるほど負担が少ないでしょう。

平皿を選ぶのは「ヒゲ疲れ」を防ぐため。食事中、皿にヒゲが当たると汚れるので、猫は力を込めてひげを引っ込めているんです。疲れると、食事をやめてしまうのです。

ごはんは「開けたて」が至高

さて、ここからが本番。選んだカリカリをつかむと、その音だけで猫が食事に感づきます。敏感な猫は、食事時間にごはん係がピクリと動き出しただけで察知するほど。

すると、さっきまで本棚の上で溶けていた猫が本来の姿を取り戻します。袋を破く音につられて足元にすり寄り、まとわりつく毛玉たち。まだ、どことなく液体のようです。だから、ごはん係は「すり足」で歩きます。しっぽを踏まないように自然と身についたすり足。巨大な人間が猫ふんじゃっても引っ掻かれたり「にゃーん」じゃ済みません。猫も自分もケガをさせない心遣いが大事です。

袋を開ければふわっと香る鰹節。毎食、開けたて新鮮が良いですね。猫は野生でも新鮮な獲物しか受け付けません。「開けたてですよぉ」と、どや顔で猫を見る猫ごはん係。カリカリをお皿に盛ると、カラカラカラと乾いた音が猫の歓声にかき消されます。

食事の様子をじっくり堪能

男の子はこの部屋で。女の子は別の部屋。多くの男の子は食欲魔人で、一緒の部屋では女の子の食事が奪われてしまうからです。

差し出された食事を猫が夢中で食べ始めます。食べなれた食事は匂いも確認しません。時折、ガッ、ガリッと齧っているような音を聞くかもしれません。齧るような音は、カリカリが歯に当たる音。最近のカリカリは小粒で噛む必要もありません。

男の子に多いですが、まれに食べた粒をそのまま吐き戻すことがあります。吐出といいますが、胃にたどり着く前に食道に詰まってしまい、吐き戻されることがあるのです。そういう粒は未消化で出てきます。吐き戻しさせないため、ゆっくり食べさせたいですね。

もちろん、たまに粒をかみ砕く子もいます。半目を開けているのはおいしさの証。猫が食べる姿はいつまでも見ていられます。透明なガラスの真下から猫の食事を覗いたこともあるでしょう。

そういえば、まだ何も食べていない猫ごはん係。自分の食事よりも猫ごはんが大事です。

猫ごはん係は奥深い

皆様の猫ごはん係としての練度はいかがだったでしょうか。

もう習熟したこと、まだ知らなかったこと、たくさんあったかもしれません。単にごはんを与えているだけで身につく技術、それだけではたどり着けない境地など、猫ごはん係の役割には奥深いものがあります。

いずれにしても、一緒に暮らしている猫さんのことを大事にする心が導いてくれるはずです。この記事に書かれていることを参考に、日々の猫ごはん係の作業にお役立てください。

今日もまた、猫の心に寄り添えた気がします。

岩崎永治（いわざき・えいじ）

博士（獣医学）。専門は猫の栄養学。一般社団法人日本ペット栄養学会代議員。麻布大学獣医学部寄付講座ペットケア＆ニュートリション研究室特任准教授。