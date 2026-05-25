グラビアアイドルの小島みゆ（33）が25日までにXを更新。農作業を行った際の写真や動画に対する批判の声を受け、思いをつづった。

小島は22日の投稿で、秋田県・男鹿半島での田植え体験ツアーに参加したことを報告し、その模様を動画でも紹介していたが、このポストに対して農業に携わる一般ユーザーが田植え機の乗り方などについて注意喚起を行った投稿を引用。「みなさんこちらを読みましょう！正直、農業については無知で私の行動が危険なことだそうで真似しないでね ちゃんと許可を取っています」と言及した。

続けて「若者は知識をつけて危惧のない作物作りに取り組む姿勢も大事」との思いをつづり、「私がまだまだ未熟者なのは明白」とした上で「私が叩かれているのを見て注意喚起としていい教科書になれたら、ダメな例だけど 無知の人達の前進になれるならみんな見て学んでほしい。一般の方も若者も農業について無知の領域だからこそ、今後安全で楽しい体験ツアーを活発にしてほしい その地域の文化、日本の文化の魅力がまず日本人にもっと知ってもらえますように」と呼びかけた。

また、「世界で戦争が起こってる中、日本は肥料を海外からの輸入に頼っているという状況で食料の値段が高騰する可能性もある 輸入が止まって食料に困ることもあるかもしれない」と食糧問題にも触れ、「そういう知識だけニュースで伝えられて、農家さんの大変さや作業のルール、マナーなどは行動してしか知り得ません。SNS時代だからこそ、農業に携わる方々に注意してもらうことで正しい知識が広まることが第一です」とつづった。