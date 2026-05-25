【UGREEN：「崩壊：スターレイル」コラボ】 5月22日 発表

ユーグリーン・ジャパンは、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボレーションを発表した。

モバイルバッテリーやUSB充電器を手がけるUGREENと「崩壊：スターレイル」がコラボ。テーマは「次なる開拓へ、パワーをチャージ」で、Ver.4.0で実装された「爻光」をモチーフにしたアイテムが展開予定となっている。

UGREEN公式Xではコラボアイテムのシルエットを公開。近日中に正式発表を予定しているほか、公式Xではコレクターズギフトボックスが当たるキャンペーンも行なわれている。

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