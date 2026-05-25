「崩壊：スターレイル」とUGREENがコラボ！ 「爻光」モチーフの充電アイテムを展開近日中に正式発表へ
【UGREEN：「崩壊：スターレイル」コラボ】 5月22日 発表
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ユーグリーン・ジャパンは、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボレーションを発表した。
モバイルバッテリーやUSB充電器を手がけるUGREENと「崩壊：スターレイル」がコラボ。テーマは「次なる開拓へ、パワーをチャージ」で、Ver.4.0で実装された「爻光」をモチーフにしたアイテムが展開予定となっている。
UGREEN公式Xではコラボアイテムのシルエットを公開。近日中に正式発表を予定しているほか、公式Xではコレクターズギフトボックスが当たるキャンペーンも行なわれている。
開拓者の皆様へ- UGREEN Japan (@ugreenjapan) May 22, 2026
／#UGREEN × #崩壊スターレイル
5/22（金）、爻光コラボ決定！！！
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吉凶の手がかりは、シルエットの中に🔍
その正体を予想して、キャンペーンに参加しよう。
抽選で爻光限定コレクターズギフトボックスが当たります🎁
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