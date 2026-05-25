RIIZE・ウォンビン、洗練されたビジュアルとギタープレイで魅了…！新AL『II』トレーラー公開

RIIZEのウォンビンが、ソロトレーラー映像を通じて圧倒的な存在感を放った。

5月25日、RIIZE公式YouTubeチャンネルを通じて「RIIZE 'II' Trailer : No Fear」が公開された。激しいギターサウンドと調和したウォンビンの自由な動きを様々な角度から捉えたスタイリッシュな映像が大きな反響を呼んでいる。

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今回のトレーラーは、ウォンビンが恐れることなく音楽とダンスに集中する姿を描いており、その中で訪れる「完璧な没頭の瞬間」を表現。ウォンビンの代名詞でもあるギター演奏とともに、時空を超えるような演出で深い余韻を残した。

（写真＝SMエンターテインメント）ウォンビン

6月15日にリリースされるRIIZEの2ndミニアルバム『II』は、現在の彼らを直感的に表現したアルバムで、タイトル曲『Do your dance』をはじめとする全6曲が収録される。

なお、RIIZEはカムバックに先立ち、アルバム関連のプロモーションだけでなく、台湾プロ野球チームの特別始球式や祝賀パフォーマンス、各種YouTubeコンテンツへの出演など多彩なアプローチでファンとの交流を続けている。

◇ウォンビン プロフィール

2002年3月2日生まれ。本名パク・ウォンビン。インスタグラムのDMを通じて現在の所属事務所SMエンターテインメントからスカウトされ、2019年に練習生となった。2023年9月にRIIZEのメンバーとして世間にお披露目されたが、圧倒的なビジュアルに反してデビューに至るまで一切の露出がなかったため「このイケメンは誰なのか」「美しすぎる大注目新人」などと絶大な反響を呼んだ。グループ内ではセンターポジションを担当しており、実力の高さにも定評がある。