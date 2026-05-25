展示イベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」が魂ストア東京にて7月10日より開催決定仮面ライダー、ウルトラマン、ゴジラのアクションフィギュアが集結
BANDAI SPIRITSは、展示イベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」を東京・秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて7月10日より開催する。開催期間は10月26日。
本イベントは実写作品キャラクターのアクションフィギュアにフォーカスしたイベントとなっており、仮面ライダーシリーズ55周年×S.H.Figuarts、ウルトラマンシリーズ60周年×S.H.Figuarts、新作公開記念「ゴジラ」vs S.H.MonsterArtsをテーマに最新商品の展示を予定している。
また、イベント開催を記念した限定商品の販売も実施する。
#魂ストア にて- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 25, 2026
「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」7/10～開催決定！
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✅#仮面ライダー 55周年×S.H.Figuarts
✅#ウルトラマン シリーズ60周年×S.H.Figuarts
✅新作公開記念 #ゴジラ vs S.H.MonsterArts
最新商品や、商品の魅力に迫る展示にご期待下さい!! pic.twitter.com/ibF99I6mjD
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