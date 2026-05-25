【TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026】 開催期間：7月10日～10月26日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO

BANDAI SPIRITSは、展示イベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」を東京・秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて7月10日より開催する。開催期間は10月26日。

本イベントは実写作品キャラクターのアクションフィギュアにフォーカスしたイベントとなっており、仮面ライダーシリーズ55周年×S.H.Figuarts、ウルトラマンシリーズ60周年×S.H.Figuarts、新作公開記念「ゴジラ」vs S.H.MonsterArtsをテーマに最新商品の展示を予定している。

また、イベント開催を記念した限定商品の販売も実施する。

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