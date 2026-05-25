タレントの中山秀征（58）が24日、自身のインスタグラムを更新。妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）と一緒の、初めてのロンドン旅を報告した。

23日、24日のMCを務める日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）を「早めの夏休み」のため欠席した中山。「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき 初めてロンドンにやって来ました」とロンドンを訪れていることを報告した。

「街並みも素敵ですね プラダを着た悪魔、ウキッドどちらも素晴らしい これぞエンターテイメント楽しかった 続きはまた笑」とつづった。

白城も先週から英国を訪れていることを明かしており、「#旅に出まして さっそく ミュージカル #プラダを着た悪魔」と空港や劇場でのショットなどを公開。さらに24日には「ロンドン ぶらぶら〜」と中山や四男とのショットを公開。「この日はミュージカル #ウィキッド を観劇 やっぱり アンリ〜ミテ〜ッド〜が好きだなぁ〜」と記した。

「そしていざ 四男が学ぶ 学校へ この教会で卒業セレモニー」と留学中の四男の卒業セレモニーに出席したことを明かした。

白城は1998年に中山と結婚。4人の息子がいる。長男の翔貴と脩悟は俳優として活動しており、脩悟は今年3月に大学卒業を報告していた。以前、三男と四男は英国に留学していることを明かしていた。