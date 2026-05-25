フォークシンガー松山千春（70）が24日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ハラスメントをめぐって私見を述べた。

「この頃よ、テレビでやってたのをちょっと見たんだけど、『さしてかわいくはないですね』って誰か言ったらよ、『それってセクハラ、パワハラになりますよ？』って言うんだよな。『お前、ちょっとかわいくないね？』ぐらいでさ、セクハラ、パワハラで言えなくなるんだったらよ、『あいつブスだな』なんて絶対言えないよな」と切り出した。

「これ確かにいいんだけど、ある程度は考えて許していける部分は許していかないと、みんなお前、教科書に書いてるようなことしか言えなくなってくるみたいな、な。そんな日本になっちゃうからな。ちょっと勘弁してくれよってね」と続けた。

「逆に『あの子、キレイだね』とかな。これもまた逆の意味でパワハラになる。あの子がキレイだったら他の子はどうなるんだっていう、そういう世界になっちゃうんだけどね。もうちょっとゆとりある話し合いをしていきたいと思いますけどね」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。