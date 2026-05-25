フリーアナウンサー新井恵理那（36）が25日までにインスタグラムを更新。第一種普通自動車免許を取得したことを報告した。

新井は「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜！！︎やったーっっっ」と喜び、免許証の写真を公開。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…(家族が運転して使っていました。笑)」とこれまでの状況を明かした。

続けて「そんな我が家でしたが、さっそく初運転してきました！」と報告。「初ドライブは、同乗した母の方が緊張していたし、LINEで報告した父からも…『お、、おめでとう、、あせらずゆっくり 安全第一でね』…と、なぜかビクビクした返信が。笑」と両親とのやり取りを記し「もういい歳なのに、いくつになっても子は子なのでしょうね笑 “安全運転”この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います」とつづった。

新井は23年4月16日に一般男性と結婚、妊娠中であることを発表。同10月に第1子、25年4月に第2子出産を報告した。