高齢者の一人暮らしが急増する現代、シニア世代が直面するのは経済的な困窮だけではありません。なかには、人間関係を「子ども一人」に集中させてしまうことがトラブルとなるケースも。先日、72歳の女性が、FPである波多勇気氏の波多FP事務所を訪ねてきました。女性は、別居する結婚した息子との関係に絶望していて――。※紹介する事例は、相談者より許可を得て、プライバシー保護の観点から相談者の個人情報および相談内容を一部変更して記事化しています。

息子のためだけに生きてきた72歳女性

相談にやってきたのは、神奈川県在住の田中綾子さん（仮名／72歳）。淡い色のカーディガンに、丁寧に整えられた白髪。落ち着いた所作で深くお辞儀をする姿に、とても上品な印象を持ちました。

「こんな歳になってお恥ずかしいのですが、生活のことで、少し相談に乗っていただきたくて……」

そう切り出した綾子さんは、15年前に夫を病気で亡くし、それからずっと一人で暮らしているとのこと。夫は中堅の建設会社に勤めていたそうです。遺族厚生年金と自身の老齢基礎年金を合わせて、毎月の受給額はおよそ12万円。横浜市内の築30年を超える分譲マンションに、住宅ローンを完済した状態で住んでいます。

けれども管理費、修繕積立金、固定資産税、火災保険、医療保険、そして電気・ガス・水道といった固定費を差し引くと、自由に使えるお金は月3万円ほどしかなく、自身の食費も切り詰めている様子でした。

「主人が亡くなってからは、息子の隆（仮名／45歳）がすべてでした。あの子は東京で会社員をしておりまして、家庭もあるんです。可愛い孫も二人」

そう話す綾子さんの目元には、誇らしさが滲んでいました。中学受験の塾代、大学の学費、就職活動のスーツ代。すべて、自身の生活を後回しにしてでも息子に注ぎ込んできたそうです。

ところが、相談の本題に入った瞬間、綾子さんの表情がふっと曇りました。バッグから取り出したのは、文字の大きさを最大にしたスマートフォン。

「これを、ご覧いただけますでしょうか」

画面に映し出されたLINEのメッセージをみて、筆者はしばらく言葉を失いました。

息子から送られたメッセージ

画面には、息子さんからの短いメッセージが残されていました。

「お母さん、もう、頼ってこないで。こっちはこっちで本当に大変なんだ。悪いけど、連絡すら控えてほしい」

たった三行。それでも、その三行が、綾子さんが30年かけて育んできた親子の関係を、崩すのには十分でした。

「わたくし、いけないことをしてしまったようです……」

詳しく聞くと、そこには息子夫婦とのボタンのかけ違いがあったようです。以前の綾子さんは月に二、三度、息子に電話やLINEを送っていたそうです。「今日は近所の桜が満開でしたよ」「健康診断の結果がよくて安心しました」「孫に会いたいわね」。決して大きな相談事ではなく、本人としては「ささやかな親子の会話」のつもりでした。

しかし、息子は管理職に昇進したばかり。共働きで小学生と中学生の子どもを育てながら、毎日が多忙な様子。息子の妻も仕事と家事で疲弊しきっているとのこと。母親からの何気ないメッセージが、いつしか心の余裕を削る重荷になっていたのかもしれません。

それがここ半年、綾子さんのLINEへの返信がほとんどないことから、行動がエスカレートしてしまったそうです。「息子に会いたい」という寂しさから、事前の連絡なしに手料理を抱えて東京の息子の家を訪れるように……。月3万円ほどの自由に使えるお金のなかから、自宅と東京を往復する交通費やお土産代、食材費を捻出していたため、自身の生活費はさらに圧迫されていたといいます。

さらに、偶然みつけた息子の妻のSNSアカウントの投稿に対し、LINEで直接メッセージを送るようにもなっていました。「隆の顔が疲れているようですが、ちゃんと栄養のあるものを食べさせていますか？」「週末くらい、もっと隆を休ませてあげてくださいね」――。

唯一休める場所である自宅への訪問や、LINEでのアドバイスは、息子の妻にとって大きな精神的負担になっていたようです。妻から「これ以上は体調を崩してしまう」と相談された隆さんは、自分の家庭を守るため、苦渋の決断をせざるを得なかったと推察されます。

ここで、ファイナンシャルプランナーとして客観的な数字をお伝えします。総務省「国勢調査（令和2年）」および内閣府「高齢社会白書（令和7年版）」によれば、65歳以上で一人暮らしをしている女性は約441万人にのぼり、65歳以上女性人口に占める割合は22.1%です。さらに令和32年（2050年）には、この割合が29.3%まで上昇すると推計されています。

年金額についても触れておきます。厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、厚生年金を受給されている女性の平均年金月額は10万7,200円。綾子さんの12万円は、平均をわずかに上回る水準です。決して恵まれていないわけではない、けれども豊かでもない。多くの人にとって、まさに「自分事」として感じられる金額ではないでしょうか。

「わたくし、あの子のためにと思って自分のことはずっと後回しにしてきました。でも、もしかすると、自分の人生を息子に背負わせていただけだったのかもしれません」

ハンカチを握りしめながら、綾子さんは静かにそう呟きました。夕食はいつも一人。テレビをつけても、話しかけてくれる相手はいません。聞こえてくるのは、リビングの掛け時計の針の音だけだと心痛を語ります。

老後は「お金」と「人」の両輪で備える…FPが提案する3つの視点

綾子さんの事例から、老後設計において重要な3つの視点について解説していきます。

1．「家族に頼る」ことを老後設計の前提に置かない

子どもがどれほど優しい人であっても、子世代には子世代の家計があります。総務省「家計調査（貯蓄・負債編）2024年平均」によれば、世帯主が40から49歳の二人以上世帯の平均貯蓄現在高は1,314万円である一方、平均負債現在高は1,445万円。負債を抱える世帯の割合は69.0%にものぼり、全年齢階級のなかで最も高くなっています。つまり、子世代は見た目以上に余裕がないのが実態なのです。

2．年金は「額面」ではなく、「自由に使える金額」を正確に把握する

綾子さんの場合、月12万円の年金から固定費を差し引いた可処分所得は約3万円です。総務省「家計調査（2025年）」によれば、65歳以上の単身無職世帯の月平均消費支出は14万9,286円。これに対して年金を含む社会保障給付は月12万1,629円ですから、毎月およそ2万7,000円ずつ貯蓄を取り崩している計算になります。家計表を一度きちんと作成し、何年間この生活を続けられるかを把握しておく。これが孤立を防ぐ最初の一歩になります。

3．「人とのつながり」も老後の資産だと捉える

地域包括支援センター、自治体のシニアサロン、図書館の読書会、寺社のお茶会。月数百円から、場合によっては無料でも参加できる場は驚くほど多く存在します。お金の備えと同じく、人間関係も「一点集中」ではなく「分散投資」が安心につながるのです。

「わたくし、息子に頼ることばかり考えてきましたが、まずは近所の集まりに顔を出してみます。お金のほうも、見直していただけますか」

そう話す綾子さんの目には、相談当初とは違う、静かな決意がにじんでいました。

家族との関係は、お金と同じように、長い年月をかけて積み上げるものです。そして、ときに崩れ、ときに形を変えていくもの。だからこそ、家族との距離が変わって自身の人生を支えられる「もう一つの土台」を、いまから少しずつ築いておく。本記事が、より多くの方の暮らしを見つめ直すささやかなきっかけになりましたら、筆者としてこれほど嬉しいことはありません。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー