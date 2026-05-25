【山形県】映画のロケ地もあり、渋い魅力が満載。鶴岡の奥座敷「湯田川温泉」の魅力とは？
山形県鶴岡市に位置する「湯田川温泉」は、和銅5年（712年）に白鷺が舞い降りて傷を癒している姿を発見したことが始まりとされる、1300年以上の歴史を持つ古湯です。古くから「白鷺の湯」や「鶴岡の奥座敷」として多くの人々に親しまれ、2001年には環境省の「国民保養温泉地」にも指定されました。
毎分約1000リットルという豊富な湧出量を誇り、加水なしの純粋な天然温泉を贅沢に堪能できるのが大きな魅力。温泉街にある2つの共同浴場「正面の湯」「田の湯」は、全国的にも屈指の新湯注入率を誇る源泉かけ流しです。
瓦葺きの建物と石畳の道が織りなす温泉街は、どこか懐かしい郷愁あふれる雰囲気に満ちています。地元出身の作家・藤沢周平ゆかりの地としても知られ、小説の世界に入り込んだかのような静かで落ち着いた時間を過ごすことができます。
温泉街の守り神である「由豆佐売（ゆずさめ）神社」は、白雉元年（650年）創建と伝わる格式高い神社です。境内には天然記念物の巨樹「乳いちょう」があるほか、山田洋次監督の映画『たそがれ清兵衛』のロケ地としても有名で、参道入口には記念碑が建てられています。
また、神社境内からは地元住民と芸術大の学生が整備した、自然とアートの調和を楽しめる散策路「湯田川フィールドミュージアム」へと続いており、四季折々の景観を満喫できます。
さらに、約300本の紅梅や白梅が咲き誇る「梅林公園」では、見頃に合せて「梅まつり」が開催され、女将特製の梅見弁当などが人気を集めます。初夏には温泉街周辺でホタルが舞う夜間散策、夏には400年以上続く伝統芸能「湯田川温泉神楽」が奉納されるなど、四季を通じて多彩な魅力に触れられます。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
毎分約1000リットルという豊富な湧出量を誇り、加水なしの純粋な天然温泉を贅沢に堪能できるのが大きな魅力。温泉街にある2つの共同浴場「正面の湯」「田の湯」は、全国的にも屈指の新湯注入率を誇る源泉かけ流しです。
「湯田川温泉」周辺には何がある？湯田川温泉の周辺には、歴史や豊かな自然、文化を感じられる散策スポットが充実しています。
温泉街の守り神である「由豆佐売（ゆずさめ）神社」は、白雉元年（650年）創建と伝わる格式高い神社です。境内には天然記念物の巨樹「乳いちょう」があるほか、山田洋次監督の映画『たそがれ清兵衛』のロケ地としても有名で、参道入口には記念碑が建てられています。
また、神社境内からは地元住民と芸術大の学生が整備した、自然とアートの調和を楽しめる散策路「湯田川フィールドミュージアム」へと続いており、四季折々の景観を満喫できます。
さらに、約300本の紅梅や白梅が咲き誇る「梅林公園」では、見頃に合せて「梅まつり」が開催され、女将特製の梅見弁当などが人気を集めます。初夏には温泉街周辺でホタルが舞う夜間散策、夏には400年以上続く伝統芸能「湯田川温泉神楽」が奉納されるなど、四季を通じて多彩な魅力に触れられます。
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