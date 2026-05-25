「SUN DEFENCE」の遮光日傘が「ローソン」で買える！ 晴雨兼用＆超軽量タイプなど2種展開へ
真夏の強い日差しと熱をブロックしてくれる「SUN DEFENCE 腕までしっかり隠れる！大きな遮光日傘／約112gで超軽量！遮光日傘」（宝島社）が、6月5日（金）から、全国の「ローソン」店舗と「HMV＆BOOKS online」で発売される。
【写真】男女兼用で使えるシンプルなデザイン！ 各カラーラインナップ詳細
■真夏の日差しと熱をブロック
今回登場するのは、紫外線遮蔽率100％生地を使用をし、UPF50＋と日差しの強い真夏でも紫外線をしっかりブロックしてくれる晴雨兼用の遮光日傘。
遮光率100％と紫外線以外の可視光線もしっかりカットし、日差しの下でも木陰にいるような感覚になれるほか、高い遮熱性でマイナス20度以上の涼しさを実現するという。
ラインナップは、従来の商品と比べ傘部分を大きく設計しつつ、重さ約213gという軽さが特徴の「腕までしっかり隠れる！大きな遮光日傘」と、レモン約1個分の重さでジャケットのポケットにすっぽり収まる「約112gで超軽量！遮光日傘」の2タイプを用意。それぞれ、男女兼用で使えるシンプルなデザインに仕上げられている。
いずれも、傘袋に深めのスリットを入れたことで引っ掛からずスムーズに収納でき、日傘のストラップを傘袋のバンド下に通すだけでいつの間にか傘袋を落とさず持ち運ぶことが可能だ。
【写真】男女兼用で使えるシンプルなデザイン！ 各カラーラインナップ詳細
■真夏の日差しと熱をブロック
今回登場するのは、紫外線遮蔽率100％生地を使用をし、UPF50＋と日差しの強い真夏でも紫外線をしっかりブロックしてくれる晴雨兼用の遮光日傘。
ラインナップは、従来の商品と比べ傘部分を大きく設計しつつ、重さ約213gという軽さが特徴の「腕までしっかり隠れる！大きな遮光日傘」と、レモン約1個分の重さでジャケットのポケットにすっぽり収まる「約112gで超軽量！遮光日傘」の2タイプを用意。それぞれ、男女兼用で使えるシンプルなデザインに仕上げられている。
いずれも、傘袋に深めのスリットを入れたことで引っ掛からずスムーズに収納でき、日傘のストラップを傘袋のバンド下に通すだけでいつの間にか傘袋を落とさず持ち運ぶことが可能だ。