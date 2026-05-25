「エクステこんなに馴染むの本当にすごい！」大宮Wの仲田が最新ショットを公開した。写真：鈴木颯太朗

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　WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。

「一旦！オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました」と報告。新しいヘアスタイルや鮮やかなネイルの写真を公開し、「思った通りの仕上がりで大満足すぎる」と綴る。

「エクステこんなに馴染むの本当にすごい！ ありがとうございました ラテもおいしかったし、とっても良き日」
 
　ハッシュタグに「# 感想お待ちしております」と記したこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。

「モデルさんみたい」
「さすが美人さん」
「鼻高〜〜い」
「指先まで可愛い」
「まさに女神!!」
「オシャレですね」
「安定感抜群の可愛いさ、最高」
「ネイルもヘアスタイルもすごく素敵」
「反則級の可愛さですね」
「目茶苦茶 良い感じですネ」
「素敵すぎる」
「似合ってます。可愛すぎます」
「こんな美しいサッカー選手いません」

　多くのファン・サポーターを魅了した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】「安定感抜群の可愛いさ」仲田歩夢の最新ショットにファン喝采！「こんな美しいサッカー選手いません」

 