「まさに女神!!」「鼻高〜〜い」WEリーガー仲田歩夢の最新ショット「モデルさんみたい」。思った通りの仕上がりに満足「反則級の可愛さ」など大反響！
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。
「一旦！オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました」と報告。新しいヘアスタイルや鮮やかなネイルの写真を公開し、「思った通りの仕上がりで大満足すぎる」と綴る。
「エクステこんなに馴染むの本当にすごい！ ありがとうございました ラテもおいしかったし、とっても良き日」
ハッシュタグに「# 感想お待ちしております」と記したこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「モデルさんみたい」
「さすが美人さん」
「鼻高〜〜い」
「指先まで可愛い」
「まさに女神!!」
「オシャレですね」
「安定感抜群の可愛いさ、最高」
「ネイルもヘアスタイルもすごく素敵」
「反則級の可愛さですね」
「目茶苦茶 良い感じですネ」
「素敵すぎる」
「似合ってます。可愛すぎます」
「こんな美しいサッカー選手いません」
多くのファン・サポーターを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「安定感抜群の可愛いさ」仲田歩夢の最新ショットにファン喝采！「こんな美しいサッカー選手いません」
「一旦！オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました」と報告。新しいヘアスタイルや鮮やかなネイルの写真を公開し、「思った通りの仕上がりで大満足すぎる」と綴る。
「エクステこんなに馴染むの本当にすごい！ ありがとうございました ラテもおいしかったし、とっても良き日」
ハッシュタグに「# 感想お待ちしております」と記したこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「さすが美人さん」
「鼻高〜〜い」
「指先まで可愛い」
「まさに女神!!」
「オシャレですね」
「安定感抜群の可愛いさ、最高」
「ネイルもヘアスタイルもすごく素敵」
「反則級の可愛さですね」
「目茶苦茶 良い感じですネ」
「素敵すぎる」
「似合ってます。可愛すぎます」
「こんな美しいサッカー選手いません」
多くのファン・サポーターを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「安定感抜群の可愛いさ」仲田歩夢の最新ショットにファン喝采！「こんな美しいサッカー選手いません」