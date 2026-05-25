【スタバ新作】『ビター クリーム コーヒー』待望の復活 苦みとクリーミーな甘さが調和する1杯
スターバックスから、過去に人気を集めた『ビター クリーム コーヒー』が27日から全国店舗に再登場する。香り高いエスプレッソとコク深いクリームを組み合わせた1杯が待望の復活を果たす。苦みと甘さが重なり合う、大人向けの味わいが再び楽しめる。
【画像】とろける時間への逃避行…同日発売『バナナアフォガードフラペチーノ』
『ビター クリーム コーヒー』は、香り高くビターな風味のエスプレッソと、クリーミーな甘さを融合させたアイスビバレッジ。カップの底には甘さを加えたフレッシュクリームを入れ、その上から丁寧に抽出したエスプレッソを重ねることで、すっきりとした後味と深いコクを両立させた。
そのまま飲めば、エスプレッソのきりっとした苦みとクリームのまろやかな甘さをそれぞれ感じられ、混ぜ合わせることで一体感のある味わいへと変化するのも特徴。軽やかな口当たりの中に、しっかりとしたコーヒーの存在感を楽しめる仕上がりとなっている。
さらにエスプレッソショットを追加するカスタマイズにも対応。よりビターな風味を求める人に向け、自分好みの味へ調整できる点も魅力だ。
■商品概要 価格はすべて税込
『ビター クリーム コーヒー』 （Iced）
＜持ち帰り＞Short 540円 / Tall 579円 / Grande 624円 / Venti 668円
＜店内＞Short 550円 / Tall 590円 / Grande 635円 / Venti 680円
■販売期間：2026年5月27日（水）〜
■取扱店舗：全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)
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『ビター クリーム コーヒー』は、香り高くビターな風味のエスプレッソと、クリーミーな甘さを融合させたアイスビバレッジ。カップの底には甘さを加えたフレッシュクリームを入れ、その上から丁寧に抽出したエスプレッソを重ねることで、すっきりとした後味と深いコクを両立させた。
さらにエスプレッソショットを追加するカスタマイズにも対応。よりビターな風味を求める人に向け、自分好みの味へ調整できる点も魅力だ。
■商品概要 価格はすべて税込
『ビター クリーム コーヒー』 （Iced）
＜持ち帰り＞Short 540円 / Tall 579円 / Grande 624円 / Venti 668円
＜店内＞Short 550円 / Tall 590円 / Grande 635円 / Venti 680円
■販売期間：2026年5月27日（水）〜
■取扱店舗：全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)